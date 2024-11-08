Вербицкий назвал расследование против него местью представителей игорного бизнеса

Недавний уход Дмитрия Вербицкого с поста заместителя Генерального прокурора Украины вызвал шквал обсуждений. Причиной стало журналистское расследование "Схем" (Радио Свобода), в котором были приведены, как утверждается, доказательства миллионного состояния высокопоставленного чиновника.

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В среду, 6 ноября, в пресс-центре "Интерфакс-Украина" Дмитрий Вербицкий подробно рассказал о том, что именно стало причиной скандала, пишет "Телеграф".

По его словам, медийное давление на себя и членов семьи он почувствовал, когда инициировал ряд резонансных расследований по незаконной деятельности в сфере игорного бизнеса. Из-за того, что расследование продолжается, Вербицкий пока не может назвать конкретных фамилий.

"Скажу так: это председатель правления одного из банков, которая организовала схему уклонения от налогов в сфере игрового бизнеса. Они делали фейковые ссылки на нелицензированные игровые площадки, налоги с которых не поступали в государственный бюджет. В результате государство недополучило одних только налогов на сумму 5,7 млрд гривен. В целом владельцы этого банка заработали на игровом бизнесе более 50 миллиардов гривен. Председатель правления банка через разных лиц регулярно передавала мне приветы. Когда же я написал заявление на увольнение, то она на своей странице в Instagram на русском языке написала "месть подается холодной". Фактически расписалась с тем, что инспирировала материалы в СМИ против меня", — отметил Дмитрий Вербицкий.

Кроме того, командой Вербицкого была разоблачена организованная преступная группа, действовавшая в топливно-энергетическом комплексе и в составе более 15 человек во главе с украинским бенефициаром финансово-промышленной группы Дмитрием Фирташем, где ущерб составил более 4,2 млрд грн.

Что касается скандала с незаконным обогащением, то здесь у Дмитрия Вербицкого много претензий к НАПК, которая в своих заявлениях фактически руководствовалась данными журналистского расследования, а не проверенной информацией.

"Приведу пример с квартирой в Турции. Я уже получил от НАБУ копию акта обоснованного заключения и ознакомился с ним. НАПК почему-то сделало вывод о незаконном обогащении, поскольку квартира, по данным журналистского расследования, стоила 323 тысячи долларов. Могу вас заверить, что у меня есть соответствующие документы, в частности предоставленные мной в НАПК, подтверждающие, что эта квартира стоит значительно меньше. Были предоставлены подтверждающие документы о способности моих родителей на покупку этой квартиры. Однако вывод был сделан на основе данных журналистского расследования, где указана цена в 323 тысячи долларов, поэтому квартиру признали купленной по заниженной стоимости, что якобы является признаком незаконного обогащения. Так же и с другим имуществом. На сегодня мною назначен аудит международной организации, и проведенные проверки не выявили никаких нарушений в составлении мной декларации, приобретении и пользовании имуществом или аренде. Все эти документы постепенно передаются в НАБУ и НАПК", — заявил он.

В ближайшее время бывший замгенпрокурора после завершения последнего ожидаемого им аудита планирует подать иск на действия НАПК и их выводы.