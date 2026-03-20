Венгерские спецслужбы могли уколоть 'сыворотку правды' одному из задержанных работников 'Ощадбанка' : медиа раскрыли громкие подробности

Венгерские силовики могли сделать принудительную инъекцию одному из работников "Ощадбанка", которых задержали в начале марта. По данным источников, препарат мог содержать вещество, которое должно было сделать задержанного более разговорчивым во время допросов.

Об этом, ссылаясь на источники, сообщает The Guardian. По данным издания, задержанных удерживали более суток, большую часть времени с завязанными глазами и в наручниках. В этот период одному из мужчин, бывшему сотруднику СБУ, ввели инъекцию без его согласия.

Версия о "сыворотке правды"

Собеседники в Киеве считают, что препарат содержал релаксант, который должен был сделать задержанного более разговорчивым во время допросов. Известно, что после введения вещества у мужчины, который болеет диабетом, произошел гипертонический криз. Без сознания украинца госпитализировали.

Один из собеседников издания назвал применение инъекции "методом в русском стиле", и сравнил его с так называемыми "сыворотками правды", которые использовались во время допросов КГБ. Другой источник сообщил, что после возвращения задержанных в Украину, в крови одного из них обнаружили следы препарата соответствующего класса. Однако The Guardian отмечает, что не видел результатов исследований и не смог подтвердить информацию.

Адвокат задержанных Лорант Хорват подтвердил: одному из задержанных действительно ввели вещество неизвестного происхождения. Собеседник издания в венгерской полиции также сообщил журналистам, что слышал о введении препарата, однако не располагает информацией о его составе.

Заявление "Ощадбанка"

В "Ощадбанке" заявили, что не могут комментировать ситуацию из-за медицинской тайны. Однако представители банка подтвердили, что один из задержанных нуждается в специальном питании и регулярном приеме лекарств. По данным банка, медицинскую помощь ему оказали только когда тот потерял сознание.

По словам адвоката, "Ощадбанк" подал уголовную жалобу против венгерских органов власти относительно возможного злоупотребления служебными полномочиями. Кроме того, поданы гражданские и уголовные иски от имени семи работников с требованием отменить решение о депортации и запрет въезда в Шенгенскую зону. Банк также добивается возврата средств, которые остаются под арестом в Венгрии.

Что предшествовало

5 марта, в Венгрии задержали два инкассаторских автомобиля украинского "Ощадбанка" вместе с семью работниками. Инкассаторы перевозили валюту и банковские металлы между Австрией и Украиной. Общая стоимость груза оценивается в 40 млн долларов, 35 млн евро и около 9 кг золота.

Налоговая и таможенная полиция Венгрии начала уголовное производство против украинских инкассаторов по подозрению в отмывании средств. После задержания всех сотрудников депортировали.

Власти Венгрии официально сообщили, что не планируют возвращать изъятые средства и золото. По заявлению венгерских чиновников, Украина сможет получить их только после возобновления транспортировки российской нефти по трубопроводу "Дружба". Кроме того, премьер-министр страны Виктор Орбан подписал документ, который позволяет удерживать наличные и золотые слитки в течение не менее 60 дней.

По словам министра строительства и транспорта Венгрии Яноша Лазара, захват украинских активов был "не случайным" и стал ответом на якобы "блокирование" нефтепровода "Дружба".

Венгрия вернула инкассаторские автомобили Ощадбанка, которые незаконно задержала. В четверг, 12 марта, их передали представителям финучреждения и дипломатам. При этом ряд оборудования в автомобилях был поврежден и денег и золота в них не было.

