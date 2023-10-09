Венецианская комиссия раскритиковала запрет членам пророссийских партий участвовать в выборах в Украине: что известно

Венецианская комиссия, совещательный орган Совета Европы, предоставляющий выводы о соответствии проектов законов европейским стандартам, раскритиковала законопроект о 10-летнем запрете пророссийским партиям, таким как ОПЗЖ или "Партия Шария", участвовать в выборах в Украине. Соответствующее заключение готовилось совместно с Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ).

Оно было обнародовано на официальном сайте Венецианской комиссии. В заключении отмечается: если проект закона №9081 будет принят, он приведет к ограничению права быть избранным, закрепленному в статье 3 Протокола № 1 Европейского суда по правам человека и статье 25 Международного пакта о гражданских и политических правах.

Венецианская комиссия признала, что определенные ограничения оправданы в течение некоторого времени после завершения войны, но термин, указанный в законопроекте, назвала "неоправданно длительным".

Видео дня

Кроме того, Венецианская комиссия и БДИПЧ признали, что поскольку Украина оказалась в уникальной исторической ситуации, проект закона №9081 законно направлен в целом на защиту независимости, демократического строя и национальной безопасности.

Однако он автоматически запрещает быть избранным, "без различения тех членов партии, которые активно способствовали незаконным действиям, приписывающим всей политической партии", заявили в комиссии.

То есть под ограничением будут и те члены партий, которые выполняли "нейтральные" обязанности, поэтому в законопроекте "не хватает индивидуализации, а значит гарантии надлежащей правовой процедуры, которая противоречит принципу пропорциональности и может привести к произволу", говорится в заключении.

Взамен Венецианская комиссия и БДИПЧ рекомендуют Киеву ввести "адекватные критерии и эффективную индивидуальную оценку", что будет означать ограничения только для тех политиков, которые действительно ставили под угрозу национальную безопасность и государственную целостность демократической Украины.

Также рекомендуется после окончания войны ввести запрет баллотироваться на кратчайшие сроки. А длительные ограничения должны касаться только тех, кто, по решению соответствующих судов, представляет наибольшую угрозу демократии и нацбезопасности.

Также комиссия рекомендовала предоставить все процессуальные гарантии, включая возможность обжаловать ограничения прав, попадающим под такие ограничения.

Что известно о законопроекте №9081

Законопроект №9081 ограничивает право быть избранными в советы всех уровней для депутатов от запрещенных пророссийских партий, деятельность которых была составляющей плана РФ по захвату Украины.

Это такие политические объединения, как "Оппозиционная платформа – при жизни" (ОПЗЖ), "Партия Шария", "Блок Владимира Сальдо", "Социалистическая партия Украины" и другие.

Проект закона был зарегистрирован в Верховной Раде 6 марта 2023 года, его инициаторами указан ряд народных депутатов, в частности Ярослав Железняк, Василий Вирастюк, Георгий Мазурашу и другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 мая 2022 года президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете пророссийских партий на территории Украины. Депутаты Верховной Рады ранее поддержали законодательный акт 330 голосами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!