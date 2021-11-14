Оперативная группа численностью до 600 британских военнослужащих готова развернуться в Украине на фоне опасений российского вторжения. Об этом пишет британская газета The Mirror.

Подразделения Сил специальных операций и парашютного полка были предупреждены, что они могут быть отправлены в Украину в течение нескольких часов.

Подготовка военнослужащих проходит после того, как начальники обороны и глава МИ-6 сообщили, что президент России Владимир Путин представляет явную опасность для Украины и Запада.