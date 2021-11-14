Великобритания отправит своих военных в Украину на фоне российской угрозы?

Мирослав Гай
Мирослав Гай
Расследования / Мнения
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Великобритания отправит своих военных в Украину на фоне российской угрозы?

Оперативная группа численностью до 600 британских военнослужащих готова развернуться в Украине на фоне опасений российского вторжения. Об этом пишет британская газета The Mirror.

Подразделения Сил специальных операций и парашютного полка были предупреждены, что они могут быть отправлены в Украину в течение нескольких часов.

Подготовка военнослужащих проходит после того, как начальники обороны и глава МИ-6 сообщили, что президент России Владимир Путин представляет явную опасность для Украины и Запада.

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Источник:Facebook Мирослава Гая
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