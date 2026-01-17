Вела себя неадекватно: в Ровно женщина осквернила портреты погибших Героев. Фото

В центре Ривне правоохранители задержали женщину, которая ночью опрокидывала портреты павших украинских защитников, установленные на Майдане Независимости. Инцидент произошел поздно вечером, а фигурантку быстро разыскали неподалеку от места происшествия. Полиция открыла уголовное производство и готовит сообщение о подозрении.

Сообщение о неадекватном поведении женщины поступило в полицию 16 января около 23:00. Об инциденте сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции в Ровенской области.

Неизвестный намеренно опрокидывал конструкции с портретами военных, погибших в войне против России. На место оперативно выехали патрульные и следственно-оперативная группа. По ориентировке правоохранители обнаружили женщину на соседней улице. Ею оказалась 41-летняя жительница Ровно. Во время проверки установили, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения: – прибор "Драгер" зафиксировал 0,91 промилле.

Во время общения с полицейскими женщина объяснила свои действия тем, что портреты погибших ее раздражали, поскольку напоминали о войне. В то же время она заявила, что не жалеет о содеянном, хотя и извинилась перед семьями павших защитников.

По факту происшествия дознаватели начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Кроме этого, нарушительницу привлекли к административной ответственности за пребывание в общественном месте в нетрезвом состоянии. В Уполиции подчеркнули, что все 13 поврежденных конструкций уже восстановили, и призвали граждан с уважением относиться к памяти тех, кто отдал жизнь за Украину.

