ВАКС обязал НАБУ открыть дело по злоупотреблениям Садового

Высший антикоррупционный суд Украины обязал Национальное антикоррупционное бюро начать уголовное производство по злоупотреблениям мэра Львова Андрея Садового, связанных с незаконной продажей земельного участка в промзоне "Рясне-2", что повлекло ущерб более чем на 90 млн грн. Об этом пишет ОРД.

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Об этом говорится в постановлении следственного судьи Высшего антикорсуда Виктора Маслова от 09.07.2024 года (дело № 991/5627/24), согласно которому уполномоченное лицо НАБУ было обязано внести в Единый реестр досудебных расследований сведения по заявлению о уголовном , шеф-редактора газеты "Выбор-правозащитник Львовщины".

"В указанном заявлении приведены факты, что, как считает заявитель, свидетельствуют о совершении городским председателем Львова уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 и ч. 2 ст. 366 УК Украины: злоупотребление властью или служебным положением и служебный подлог. Речь идет о осуществление городским головой Львова Андреем Садовым в 2015 году незаконной продажи земельного участка в промзоне "Рясне-2" площадью 23,5 га ООО "СитиПарк Львов" для создания индустриального парка. денежной оценкой стоимость такого участка составила 140 млн грн", – пишет ОРД.

Издание отмечает, что при этом городской голова Львова лично выполнил незаконные действия по подписанию (заключению) договора купли-продажи указанного земельного участка в интересах ООО "Ситипарк Львов", что повлекло тяжкие последствия государственным и общественным интересам и привело к причинению убытков более чем на 90 млн. грн.

"Реагируя на вышеназванное постановление следственного судьи Высшего антикорсуда, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины 11.07.2024 года начали досудебное расследование в уголовном производстве № 52024000000000360, с предыдущей правовой квалификацией. что сейчас употребляются все необходимые меры, которые могут заставить НАБУ полно и объективно расследовать данное дело, в том числе по ч. 2 ст. 364 УК Украины", - пишет издание.

Напомним: НАБУ делом о незаконной продаже земельного участка в промзоне "Рясне-2" занималось раньше. Однако данное уголовное производство, в рамках которого мэру Львова было доложено о подозрении в злоупотреблении служебным положением, незаконно закрыли в начале марта 2022 года. в хаосе первых недель полномасштабной войны

В ОРД уверены, что и в этот раз дело против Садового, ничем не закончится, потому что он уже многолетний скрытый агент НАБУ. А они своего не сдают! Именно этим и объясняется, что он до сих пор не понес наказания за свои многочисленные и дерзкие правонарушения!, - пишут в издании.

"При этом фактов вопиющих и многочисленных нарушений Садовым за 20 лет мэрства всех законов, постановлений Кабмина и других государственных предписаний, а также принципов и норм добродетели было столько и на такие суммы, что их и не счесть. Масштабы преступлений и злоупотреблений Садового можно оценить даже на примере одного из эпизодов - по этой противоправной продаже земельного участка в промзоне "Рясне-2" - все это подробно перечислено и прописано в Справке", - пишет ОРД.

СПРАВКА:

Посадовими особами Львівської міської ради було порушено порядок затвердження конкурсної документації з визначення керуючої компанії індустріального парку.

Відповідно до положення про умови проведення конкурс Додаток №2 положення про умови проведення конкурсу затверджений ухвалою ЛМР 2567 від 18.07.2013 р. п. 3.2. Конкурсна документація розробляється та затверджується Уповноважениий органом спільно з конкурсною комісією та погоджує постійна комісія землекористування, постійна комісія з контролю за ефективністю виконання програм розвитку міста та рішень ради, а також постійна комісія депутанської діяльності та законності відповідно до рішення ініціатора конкурсу до моменту оголошення конкурсу.

Конкурсна документація затверджена рішенням лише комісії.

Посадовими особами Львівської міської ради було визначені інші вимоги до конкурсної документації з визначення керуючої компанії індустріального парку аніж встановлені Ухвалою Львівської міської ради №2567 від 18.03.2013 р.

Відповідно до положення про умови проведення конкурс Додаток №2 положення про умови проведення конкурсу затверджений ухвалою ЛМР 2567 від 18.07.2013 р. п. 6.2. Розмір реєстраційного внеску становить 15 тисяч гривень а конкурсною документацією 10 тисяч. Крім того Недотримано вимог щодо терміну реалізації, умов реалізації а також сум необхідних капіталовкладень та планових надходжень до бюджету.

Посадовими особами Львівської міської ради було порушено терміни проведення конкурсу з визначення керуючої компанії індустріального парку, що призвело до неможливості участі інших осіб у конкурсі, а конкурс проводився з 1 учасника.

5 травня 2015 року затверджена конкурсна документація а термін приймання пропозицій до 7 червня 2015.

Переможець конкурсу подав конкурсну документацію, яка не в повному об’ємі відповідала конкурсним вимогам до конкурсної документації з визначення керуючої компанії індустріального парку.

Оскільки заявник був створений лише в 22 травня 2015 року тобто за 15 днів до завершення конкурсу. Додатково потрібно перевірити коли суб’єкт отримав конкурсу документацію.

Міським головою м. Львова (особисто) підписано договір про створення та функціонування індустріального парку №1 від 26.06.2015 року, який не відповідав вимогам концепції індустріального парку встановлені Ухвалою Львівської міської ради №2567 від 18.03.2013 р.

Договір про створення та функціонування індустріального парку №1 від 26.06.2015 року в п. 2.4. додано право Керуючої компанії на викуп земельної ділянки після будівництва об’єкта площею 10 000 метрів квадратних, хоча відповідно до вимог концепції індустріального парку встановлені Ухвалою Львівської міської ради №2567 від 18.03.2013 р. передбачалась лише оренда протягом всього терміну функціонування індустріального парку.

Вимоги до переможця конкурсу з визначення керуючої компанії індустріального парку були змінені після визначення переможця.

Договір про створення та функціонування індустріального парку №1 від 26.06.2015 року в п. 2.2. передбачав проведення археологічних досліджень які не проведені і відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва, які оплачені місцевим бюджетом чим нанесено шкоду в розмірі більше 1,5 мільйона гривень.

Переможцем конкурсу, Товариству з обмеженою відповідальністю "Сітіпарк Львів" не виконано вимог конкурсу до моменту освоєння земельної ділянки зокрема:

- не здійснено археологічне дослідження;

- не здійснено розроблення проекту зняття родючого шару;

- не здійснено відшкодування втрат сільськогосподарсткого виробництва.

Вимоги до переможця конкурсу з визначення керуючої компанії індустріального парку були змінені після визначення переможця.

Вимоги до конкурсу були затверджені ухвалою ухвалою ЛМР 2567 від 18.07.2013 р. однак після затвердження умов договоговору ухвалою ЛМР 5029 від 27.08.2015 року ухвалою ЛМР 5146 внесено зміни в попередні ухвали і сплачено сільськогосподарські втрати коштом міського бюджету.

Посадовими особами Львівської міської ради було порушено умови конкурсу і за рахунок бюджету м. Львова було понесені витрати на відшкодування втрат сільського господарства в розмірі понад 1,5 млн. грн. що становить втрати місцевого бюджету оскільки умовами конкурсу передбачено оплату даних витрат переможцем конкурсу з визначення керуючої компанії індустріального парку.

Описано вище.

Посадовими особами Львівської міської ради порушено порядок та процедура складання та затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для створення індустріального парку не відповідала законодавству (порушення при формуванні та зміні цільового призначення земельної ділянки; розбіжність площі земельної ділянки в ухвалі Львівської міської ради від 27.12.2012 р. N 2050 "Про погодження місця розташування земельної ділянки та надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для створення індустріального парку м. Львова у промисловій зоні "Рясне-2" та проекті землеустрою; відсутність нотаріально погоджених згод землекористувачів земельної ділянки; неактуальність довідки статистичної звітності; відсутність у проекті землеустрою розрахунку втрат сільськогосподарського призначення виробництва);

Всупереч ст. 50 Закону України "Про землеустрій" у документації відсутні письмова згода землевласника (землекористувача), засвідчена нотаріально, або рішення суду, довідка з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями, розрахунок розміру втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва (у випадках передбачених законом).

Виконавцем робіт із землеустрою та посадовими особами Львівської міської ради порушено норму ст. 50 закону України "Про землеустрій" щодо складу документації із землеустрою під час складання та затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для створення індустріального парку.

Технічне завдання на розробку проекту, що має бути затверджене замовником не містить прізвища посадової особи, що має повноваження з підписання таких документів та дати затвердження. У Технічному завданні передбачено орієнтовну площу земельної ділянки 22,6 га, що відповідає ухвалі Львівської міської ради від 17.12.2012 р. N 250, водночас проект розробляється на площу 23,4913 га. Обгрунтування збільшення площі у складі проекту відсутні, зміни в ухвалу Львівської міської ради від 17.12.20012 р. N 250 не вносились.

До складу проекту землеустрою не включено акт приймання-передачі межових знаків на зберігання, наявний лише акт встановлення і показ меж земельної ділянки від 2013 року, що не відповідає нормам законодавства, не містить дати його складання. Не зазначено за допомогою яких геодезичних приладів було здійснено виміри, з якою точністю.

Зафіксовано, що межа та конфігурація земельної ділянки вказана зі слів землекористувачів, межі показані в натурі землевласнику, якому оголошено про заборону переміщення встановлених меж земельної ділянки без відома відділу Дежземагентства у м. Львові Львівської області.

В акті перевірки зазначено, що користувачами суміжних земельних ділянок претензій щодо меж земельної ділянки не заявлено, однак на акті відсутні їхні підписи, що унеможливлює підтвердження такого факту. Окрім того, акт не підписаний представником районного (міського) відділу (управління) земельних ресурсів Держкомзему України, чим порушено п. 1.14 наказу Держкомзему від 04.05.99 р. N 43 "Про затвердження Інструкції про порядок складання, видачі, реєстрації і зберігання державних актів на право приватної власності на землю, право колективної власності на землю, право власності на землю і право постійного користування землею, договорів на право тимчасового користування землею (в тому числі на умовах оренди) та договорів оренди землі", в редакції, чинній до 03.07.2013 р.

Зазначають, що згідно зі схемою розташування ділянки (наявної у документації із землеустрою) вказано орієнтовне місце розташування земельної ділянки, однак воно міститься не у планово-картографічних матеріалах, якими встановлено межі м. Львова. Крім того, на схемі розташування відсутні підписи осіб, які виконали це викопіювання, та інформація про те, з якого документа зроблено це викопіювання (схему). У складі проекту землеустрою немає кадастрового плану земельної ділянки, акта перенесення в натуру (на місцевість) меж охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно захисних зон і зон особливого режиму використання земель за їх наявності (у разі формування земельної ділянки), матеріали перенесення меж земельної ділянки в натуру (на місцевість, у разі формування земельної ділянки).

Висновком відділу Держземагентства у м. Львові від 26.06.2013 р. N 40/01-15/2292 погоджено проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки управління природних ресурсів та регулювання земельних відносин Департаменту містобудування Львівської міської ради за умови нарахування втрат сільськогосподарського виробництва. Проте, нормами чинного законодавства на час погодження проекту не передбачено можливості погодження проекту за умови, не визначено особи, на яку покладається відповідальність щодо здійснення контролю за виконанням таких умов - за нарахуванням втрат сільськогосподарського виробництва.

Висновок про погодження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки відділу Держземагентства у м. Львові Львівської області від 26.06.2013 р. N 40/01-15/2292, який є у складі Проекту N 1, підписаний заступником начальника цього відділу та скріплений печаткою. При цьому технічне завдання за N 629 на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для створення індустріального парку м. Львова видане відділом Держземагентства у м. Львові Львівської області за підписом заступника начальника цього відділу. Пунктом 10 "Інші умови" технічного завдання за N 629 передбачалося провести розрахунок втрат сільськогосподарського виробництва у встановленому законодавством порядку.

Висновком експертів за результатами проведення експертизи з питань землеустрою від 27.07.2017 р. N 8186/17-41, складений Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз (КНДІСЕ) Міністерства юстиції України, в якому вказано, що проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки для створення індустріального парку м. Львова затверджений ухвалою Львівської міської ради від 18.07.2013 р. N 2567, не відповідає за складом та змістом вимогам земельного законодавства та іншим нормативним документам з питань землеустрою та землекористування, чинних на дату його затвердження.

Зокрема, у складі Проекту N 1 відсутні обов'язкові в цьому випадку документи та відомості: актуальна довідка з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями; матеріали, передбачені пунктами 4.4, 7.2, 7.4 Інструкції з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000, та 1:500 (ГКНТА-2.04-02-98), затвердженої наказом Укргеодезкартографії від 09.04.98 N 56, які передбачають види матеріалів геодезичних вишукувань, що мають бути оформлені за результатами ОР8-знімання, фототеодолітного знімання та тахеометричного знімання.

Зазначають, що під час розроблення Проекту N 1 довідка Управління земельних ресурсів у місті Львові Держемагенства України від 17.10.2007 р. N 40/3/22 не могла бути використана, як довідка з державної статистичної звітності про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями.

В пояснювальній записці до Проекту N 1 зазначено, що земельна ділянка площею 23,4913 га, що пропонується до відводу, за категорією відноситься до земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення. Водночас у листі управління архітектури департаменту Львівської міської ради від 07.06.2013 р. N 2401-237 зазначено, що земельна ділянка, що відводиться для створення індустріального парку м. Львова, розташована в межах території промислових підприємств. У п. п. 1 п. 3 Концепції розвитку індустріального парку м. Львова, затвердженої ухвалою Львівської міської ради від 20.09.2012 р. N 1734, вказано, що земельна ділянка розташована у промисловій зоні. При цьому у висновку відділу Держземагентства у м. Львові Львівської області від 26.06.2013 р. N 40/01-15/2292 зазначено, що земельна ділянка відводиться для створення індустріального парку м. Львова за рахунок земель сільськогосподарського призначення.

Також у складі Проекту N 1 наявний розрахунок втрат сільськогосподарського виробництва, затверджений першим заступником начальника Головного управління Держземагентства у Львівській області 24.07.2013 р.

В складі Проекту N 1 наявна суперечлива інформація щодо категорії земель, за рахунок яких вказаним проектом із землеустрою передбачається відведення земельної ділянки.

Продаж земельної ділянки відбувся без дотримання конкурсної процедури;

Головним спеціалістом відділу з організації позапланових перевірок про здійснення державного контролю за використанням та охороною земель Департаменту контролю за використанням та охороною земель Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на підставі листа Генеральної прокуратури України від 09.03.2017 N 01/1/2-36634-17 та на виконання наказу Держгеокадастру України від 17.03.2017 N 9-ДК (акт від 31.03.2017) встановлено, що продаж земельної ділянки площею 23,4913 га, кадастровий номер 4610137500:12:003:0006, здійснено в порушеннястатті 134 Земельного кодексущодо обов'язковості продажу земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них на конкурентних засадах (земельних торгах).

За результатами перевірки щодо дотримання вимог земельного законодавства, проведеної головним спеціалістом відділу з організації позапланових перевірок про здійснення державного контролю за використанням та охороною земель Департаменту контролю за використанням та охороною земель Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру на підставі листа Генеральної прокуратури України від 09.03.2017 р. N 01/1/2-36634-17 та на виконання наказу Держгеокадастру України від 17.03.2017 р. N 9-ДК складено акт від 31.03.2017 р. в якому вказано що продаж земельної ділянки площею 23,4913 га, кадастровий номер 4610137500:12:003:0006, здійснено в порушення статті 134 Земельного кодексу України щодо обов'язковості продажу земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них на конкурентних засадах (земельних торгах).

У реєстрі речових прав відсутня інформація про наявність в межах земельної ділянки площею 23,4913 га, кадастровий номер 4610137500:12:003:0006, будь-яких об'єктів нерухомого майна: будівель, споруд, об'єктів незавершеного будівництва тощо.

Положення п. 2 ст. 127 ЗК України, що продаж земельної ділянки мав бути на конкурентних засадах у формі аукціону, в порядку встановленому главою 21 ЗК України. А згідно положень ст. 11 Закону України "Про індустріальні парки" земельна ділянка могла надаватись лише в оренду. Нормами чинного законодавства у галузі створення та функціонування індустріальних парків на території України не передбачено викупу із земель державної чи комунальної власності земельної ділянки для створення індустріального парку керуючою компанією цього парку. Крім того концепцією індустріального парку м. Львова передбачалось отримування орендної плати протягом всього періоду діяльності індустріального парку. Однак міським головою м. Львова протиправно внесено вимоги щодо можливості викупу земельної ділянки до договору про створення та функціонування індустріального парку №1 від 26.06.2015 р.

Занижено вартість земельної ділянки при викупі що спричинило недоотримання коштів місцевим бюджетом в орієнтовному розмірі 40 млн. грн.;

Розглянувши звернення Товариства з обмеженою відповідальністю "СіТіПарк Львів" від 14.12.2015 р. (зареєстроване у Львівській міській раді 14.12.2015 за N 2-23951/АП), беручи до уваги договір оренди землі, зареєстрований у Львівській міській раді 15.09.2015 р. за N Ш-3692 (книга записів реєстрації договорів оренди землі Ш-4), витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 17.09.2015 р., індексний N 44046500, договір про створення та функціонування індустріального парку від 26.06.2015 р. N 1, ухвалу міської ради від 01.10.2015 р. N 5146 "Про внесення змін до ухвал міської ради від 18.07.2013 р. N 2567 і від 27.08.2015 р. N 5027 та надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки для продажу ТзОВ "СіТіПарк Львів" на вул. Т. Шевченка, (промислова зона "Рясне-2", ділянка 1-1)", керуючись ст. 144 Конституції України, ст. ст. 127, 128 Земельного кодексу України, п. п. 34 п. 1 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про індустріальні парки", постановою Кабінету Міністрів України від 22.04.2009 N 381 "Про затвердження Порядку здійснення розрахунків з розстроченням платежу за придбання земельної ділянки державної та комунальної власності" (зі змінами), ухвалою міської ради від 26.07.2012 N 1675 "Про затвердження Положення про підготовку, організацію, проведення та оформлення купівлі-продажу у власність або надання в оренду земельних ділянок у м. Львові" (зі змінами), з метою забезпечення ефективного використання земельного фонду міста, виконання бюджету розвитку міського бюджету м. Львова міська рада 17.12.2015 р. прийняла ухвалу про продаж ТзОВ "СіТіПарк Львів" земельної ділянки на вул. Т.Шевченка, промислова зона "Рясне-2", ділянка 1-1.

Вказаною ухвалою Львівська міська рада затвердила звіт про експертну грошову оцінку вартості земельної ділянки; ціну продажу 52 522 246,00 грн. зазначила площу земельної ділянки 23,4913 га (кадастровий номер 4610137500:12:003:0006) на вул. Шевченка (промислова зона Рясне-2, ділянка 1-1) за рахунок земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення для створення та функціонування індустріального парку "Рясне-2"; ТзОВ "СіТіПарк Львів" розтерміновано суму платежів за земельну ділянку терміном на 24 місяці з моменту укладення договору купівлі-продажу земельної ділянки при умові сплати 50 відсотків вартості земельної ділянки.

Також цією ухвалою припинено договір оренди землі, зареєстрований у Львівській міській раді 15.09.2015 р. за N Ш-3692 (книга записів реєстрації Договорів оренди землі Ш-4), витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 17.09.2015, індексний N 44046500, з моменту сплати 50 відсотків вартості земельної ділянки та скасувати державну реєстрацію права оренди землі.

28.12.2015 р. між Львівською міською радою (продавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю "СіТіПарк Львів" (покупець) укладено договір купівлі-продажу земельної ділянки, зареєстрований в реєстрі за N 128 та посвідчений приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу Пелех О.З.

Предметом договору є придбання покупцем у власність земельної ділянки площею 23,4913 га, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Т.Шевченка (промислова зона " АДРЕСА_1; кадастровий номер 4610137500:12:003:0006 (п. 1.1 договору).

Предмет договору згідно Витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку N НВ-4602970632015, виданого державним кадастровим реєстратором Відділу Держгеокадастру у м. Львові Львівської області 22.12.2015 р. за категорією земель: землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення; цільове призначення: 11.02 для розміщення та експлуатації основних, підсобних, допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості; вид використання: створення індустріального парку міста Львова; кадастровий номер 4610137500:12:003:0006, площа 23,4913 га (п. 1.3, п. 1.4 договору).

Відповідно до п. 1.5. договору вказана земельна ділянка передається з обмеженнями, а саме: використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням та виконувати вимоги висновку Управління архітектури Департаменту містобудування Львівської міської ради від 25.09.2015 р. N 2401-1063.

У п. 1.6 договору вказано, що згідно з Витягом з державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 13.05.2014 р. N 21565908 земельна ділянка, що є предметом цього договору, перебуває в комунальній власності територіальної громади м. Львова.

Відповідно до п. 2.1. договору вартість земельної ділянки відповідно до ухвали Львівської міської ради від 17.10.2015 р. N 24 та звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки, виконану оцінювачами, становить 52 522 246 (п'ятдесят два мільйони п'ятсот двадцять дві тисячі двісті сорок шість) гривень нуль копійок.

Вважаю ухвалу Львівської міської ради від 17.12.2015 р. N 24, якою прийнято рішення про продаж земельної ділянки, Товариству з обмеженою відповідальністю "Сітіпарк Львів" незаконною, та недійсним договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 23,4913 га, кадастровий номер 4610137500:12:003:0006, укладений між Львівською міською радою Львівської області та Товариством з обмеженою відповідальністю "СіТіПарк Львів", посвідчений приватним нотаріусом Пелех О.З. 28.12.2015 р., зареєстрований у Державному реєстрі за N 128.

Згідно висновоку експертів за результатами проведення оціночно-земельної експертизи від 01.03.2017 р. N 19413/16-41, складеного Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз Міністерства юстиції України, де вказано, що звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки не повною мірою відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна і має значні недоліки, що вплинули на достовірність оцінки, але може використовуватись з метою визначеною у звіті після виправлення недоліків.

Експертна грошова оцінка вартості земельної ділянки площею 23,4913 га, що розташована в м. Львів, вул. Т.Шевченка, промислова зона "Рясне-2", ділянка 1-1, кадастровий номер 4610137500:12:003:0006, станом на 14.12.2015 р. експертами визначена в розмірі 92 132 585,02 грн. що на 40 мільйонів більше, чим завдано шкоди місцевому бюджету.

За даними перевірки, висновків експертів встановлено, що земельна ділянка продана Товариству з обмеженою відповідальністю "Сітіпарк Львів" (Товариству з обмеженою відповідальністю "Індустріальний парк М10") протиправно всупереч концепції розвитку індустріального парку, не на конкурентних засадах та за заниженою вартістю.

Вважаю ухвалу Львівської міської ради від 17.12.2015 р. N 24, якою прийнято рішення про продаж земельної ділянки, Товариству з обмеженою відповідальністю "Сітіпарк Львів" незаконною, та недійсним договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 23,4913 га, кадастровий номер 4610137500:12:003:0006, укладений між Львівською міською радою Львівської області та Товариством з обмеженою відповідальністю "СіТіПарк Львів", посвідчений приватним нотаріусом Пелех О.З. 28.12.2015 р., зареєстрований у Державному реєстрі за N 128.

Договір на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки для створення індустріального парку орієнтовною площею 23,4913 га укладено 22.12.2015 р. за N 253/15-ЗО-ПІ-Ц між управлінням природних ресурсів та регулювання земельних відносин департаменту містобудування Львівської міської ради і приватним підприємством "Центр ринкових досліджень", тобто на 5 день після затвердження Львівською міською радою звіту про експертну грошову оцінку вартості земельної ділянки на вул. Т. Шевченка (промислова зона "Рясне-2", ділянка 1-1) і ціни продажу цієї ділянки.

Висновок оцінювачів про вартість земельної ділянки підписано (без зазначення дати) оцінювачами Любчиком В.Л. та Продан І.П., встановлено вартість 52 522 246,00 грн. (без урахування ПДВ) у розрахунку на один квадратний метр земельної ділянки 223,58 грн (без урахування ПДВ).

Припинення нарахування орендної плати за землю у зв’язку з неправомірним викупом в супереч концепції функціонування індустріального парку призвело до недоотриманих коштів в 2016-2023 роках в розмірі не менше 25 млн. грн. без врахування індексації. З врахування індексації зормір шкоди становить більше 35 млн. грн.

Згідно концепції індустріального парку передбачалось надходження з орендної плати з 2016 року в розмірі 3,4 млн. гривень щорічно без врахування індексу інфляції. Однак неправомірний викуп земельної ділянки призвів до припинення нарахування орендної плати.

Посадовими особами Львівської міської ради здійснено понаднормативне вкладення грошей в інженерні мережі в розмірі понад 5 млн. грн.

Згідно концепції індустріального парку передбачалось вкладення грошових коштів за рахунок ЛМР в обсязі 14,7 млн. грн. однак вкладено понад 21 млн. і подовжується протиправне фінансування об’єктів приватної власності.

Оператор індустріального парку не здійснив будівництво у встановлені договором і бізнес-планом терміни навіть 1-ого етапу, хоча до 2018 року мав бути завершений будівництво всіх трьох етапів парку.

Умовами договору та концепції розвитку, які являлись разом з бізнесп-ланом обов’язковими до виконання Оператором індустріального парку нічого не зроблено.

Посадовими особами Львівської міської ради не здійснювалось щоквартального контролю за виконанням бізнес плану що призвело до ненадходжень в бюджети усіх рівнів в розмірі понад 50 млн. Євро (2 мілярди гривень).

Виконання бізнесплану, концепції розвитку, та договору є обов’язковою умовою надання земельної ділянки в оренду на пільгових умовах. Оскільки оператор протягом 8 років нічого не робив, хоча розмір податків був задекларований, це призвело до ненадходження грошових коштів до бюджетів всіх рівнів.

Відповідно до ст. 150 Земельного кодексу До особливо цінних земель відносяться: торфовища з глибиною залягання торфу більше одного метра і осушені незалежно від глибини, торфовища у складі водно-болотних угідь міжнародного значення. Всюди навколо земельної ділянки яка була відчужена Товариству з обмеженою відповідальністю "Сітіпарк Львів" знаходиться заповідник Торфовище "Білогорща". І глибина залягання торфу більше 3 метрів. А відповідно до цієї ж статті 150 Земельного кодексу особливості правового режиму використання земель під торфовищами та можливі види їх цільового призначення визначаються Кабінетом Міністрів України. І власником цієї особливо цінної земельної ділянки мала б бути держава (державна власність), а не Львів (комунальна власність).

Посадовими особами Львівської міської ради не здійснювалось ініціатива щодо розірвання договору про створення та функціонування та індустріального парку №1 від 26.06.2015 року що фактично призвело до протиправного користуванням комунальним об’єктом Товариству з обмеженою відповідальністю "Сітіпарк Львів" протягом 8,5 років.

Нездійснення контролю за виконанням інвестиційних зобов’язань є протиправною поведінкою посадових осіб Львівської міської ради. Мало того що не розірвали договір купівлі продажу земельної ділянки так ще не звернулись з позовом про розірвання договору про створення та функціонування індустріального парку.

Додатково звернути увагу: