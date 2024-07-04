ВАКС арестовал начальника одного из управлений Ровенской таможни: детали дела

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения начальнику одного из управлений Ровенской таможни. Альтернативой содержания его под стражей является внесение залога почти в 15 млн грн.

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Об этом сообщает САП. В случае внесения средств на задержанного возложат ряд обязанностей, в частности сдать загранпаспорта и носить электронный браслет.

Отмечается, что следователь судья ВАКС поддержал позицию стороны обвинения и применил меру пресечения к начальнику одного из управлений Ровенской таможни, который, по версии следствия, наладил систематическое получение от предпринимателей средств при содействии в растаможке импортированных товаров на Ровенской таможне по заниженным тарифам.

Суд применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней (до 31.08.2024 года включительно) с альтернативой внесения 14 991 684 грн залога.

Как уточнил журналист Олег Новиков, речь идет о начальнике управления по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил Ровенской таможни Андрея Дзюбу.

Он добавил, что по данным следствия, Дзюба в сговоре с другими должностными лицами Государственной таможенной службы наладил получение взяток за "помощь" компаниям в беспрепятственном прохождении таможенного контроля при оформлении импортируемых товаров.

В частности, используя служебное положение, он способствовал растаможиванию таких товаров на Ровенской таможне по заниженным тарифам. Вырученные средства в дальнейшем распределялись между всеми участниками преступной схемы. Следствие по делу продолжается.

Напомним, накануне, 3 июля, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили схему систематического получения неправомерной выгоды работником Государственной таможенной службы. Начальник одного из управлений Ровенской таможни за вознаграждение способствовал предпринимателям в беспрепятственном прохождении таможенного контроля при оформлении импорта.

Как сообщал OBOZ.UA, бывшая инспекторка таможенного поста "Рава-Русская" Львовской таможни признана виновной в служебном подлоге и получении неправомерной выгоды, осуществленных повторно. За это она получила 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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