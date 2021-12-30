ВАКС арестовал конюшню беглого Онищенко в Германии: все подробности

Высший антикоррупционный суд Украины арестовал конюшню и имущество в Германии, фактически владельцем которых считается бывший народный депутат Александр Онищенко. По мнению суда, Онищенко использовал для покупки конюшни деньги, полученные от преступлений, в которых он обвиняется.

Об этом говорится в судебном решении от 23 декабря. Отмечается, что в ходе сотрудничества Специализированной антикоррупционной прокуратуры и компетентных органов Федеративной Республики Германия получены сведения о приобретении Онищенко через компанию-нерезидента Ostexpert Limited центра конного спорта Gut Einhause.

Конюшня и другие сооружения расположены в усадьбе Gut Einhause в общине Герцлаке в Нижней Саксонии.

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В частности, были арестованы:

16 земельных участков,

главная конюшня с составом конского снаряжения,

офис скотовода,

прачечная,

кухня,

два офисных помещения,

техническое помещение,

ванная комната,

4 туалетные комнаты,

манеж с орошенной песочной ареной,

казино с кухней,

помещение подключения и рабочий кабинет,

помещение для кормления с охранными апартаментами и техникой/складом, включающее технику и водоснабжение,

конюшня для молодняка лошадей,

здание кузницы,

сарай,

помещение для содержания скота на пастбище с бетонным отрядом для лошадей.

ВАКС считает, что имущество, оформленное на немецкую компанию, может подлежать специальной конфискации по делу Онищенко, поэтому согласился наложить арест.

На данный момент Ostexpert Limited принадлежат только 11% уставного капитала Gut Einhaus Liegenschafts GmbH, хотя ранее компания Онищенко была единственным акционером.

Как сообщал OBOZREVATEL, Онищенко подозревают в организации схем по разворовыванию природного газа, связанных с "Укргаздобычей". Экс-нардеп эти обвинения отрицает и заявляет о давлении со стороны Национального антикоррупционного бюро.

В декабре 2019 года суд в Германии арестовал Александра Онищенко без права внесения залога. 27 мая 2021 года Германия отказала в экстрадиции подозреваемого в Украину.

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что в уголовном производстве по обвинению Онищенко осуществляется изучение письменных доказательств стороны обвинения и уже исследовано 25 томов материалов.

Онищенко бежал из Украины еще в 2016 году, когда с него сняли депутатскую неприкосновенность.

В октябре бывший политик рассказал, что получил гражданство РФ в конце прошлого года. Теперь он будет выступать за сборную России по конному спорту. Также Онищенко в третий раз стал отцом.