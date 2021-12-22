В Житомирской области разоблачили схему чиновников по хищению более 1 тыс. гектаров земли. Фото и видео

Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили в Житомирской области масштабную схему незаконной приватизации земель с участием госчиновников. Ее реализация нанесла ущерб общине более чем на 74 млн гривен.

Как сообщили в ГБР, руководителю одного из частных предприятий, который совместно с госрегистраторами и должностными лицами ГУ Госгеокадастра незаконно завладел более 1,2 тыс. га земли, объявлено о подозрении в мошенничестве по ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2 УК Украины. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

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Описывая "схему", в ГБР сообщили, что в 2019 году мужчина основал предприятие, объявившее себя правопреемником одного из колхозов, который ранее владел землями в региоен. В 2020 году он начал оформлять право собственности на них, а госрегистраторы и должностные лица Госгеокадастра провели незаконную регистрацию на более 1,2 тыс. га.

Круг причастных к оборудке лиц устанавливается. Указанная земля находится под арестом.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили 9 человек на хищении денег государственных хлебозаготовительных предприятий. В общей сложности экс-директора завладели суммой на 157 млн ​​грн. В период 2011-2017 годов руководители трех госпредприятий с помощью связанных частных компаний вместе организовали схему, создав искусственную задолженность компаний.

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