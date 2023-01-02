В Житомирской области автобус с пассажирами въехал в грузовик, есть пострадавшие. Фото

В понедельник, 2 января, на трассе Киев – Чоп, в селе Броники Житомирской области произошло ДТП с участием автобуса и грузовика. В результате происшествия есть пострадавшие.

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Об этом сообщили в Facebook Патрульной полиции Житомирской области. По предварительной информации водитель автобуса, перевозившего пассажиров, въехал в грузовик.

Как сообщили правоохранители, на месте происшествия работают медики и следователи по ДТП, патрульные обеспечивают безопасность дорожного движения.

Напомним: 1 января в селе Старые Петровцы в Киевской области пьяный водитель автомобиля Volkswagen на скорости въехал в забор частного дома. В результате ДТП пострадала пассажирка легковушки.

Также 31 декабря в Святошинском районе Киева столкнулись две легковушки, в результате чего одна из машин выехала на газон и врезалась в отбойник. Предварительно пострадавший.

"ДТП в Киев с пострадавшими на Окружной дороге. Не разминулись две легковушки, один с разбитым передним бампером торчит в отбойнике. Пострадавшему оказывают первую помощь", – сообщили в соцсетях.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– вблизи села Ивановка Киевской области произошло лобовое столкновение грузовика и легковушки. В результате ДТП водитель последнего авто погиб, а его пассажир госпитализирован;

– также в конце декабря вблизи села Рогозов Киевской области грузовик с цистерной молока съехал в кювет и врезался в дерево. Чтобы деблокировать водителя авто вызвали спасателей.

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