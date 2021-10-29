В Житомирской области 15-летний подросток погиб в ДТП. Фото и детали трагедии

В Житомирской области вечером 28 октября произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб 15-летний подросток. Парень разбился на мопеде.

Водитель мопеда, совершая разворот на дороге, столкнулся с автомобилем. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Житомирской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

По информации Нацполиции, ДТП с участием мопеда Honda и автомобиля Peugeot произошло на 120 километре автотрассы Киев-Чоп, возле Больших Кошарищ Глубочицкой территориальной громады.

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Отмечается, что водитель мопеда погиб на месте от травм. Погибший – местный житель. За рулем авто находился 31-летний житель Радомышля.

Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

Открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 УК "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

В пресс-службе полиции призвали водителей двухколесных транспортных средств неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, не совершать рискованные маневры и не превышать скорость. Также советуют перед поездкой проверять исправность транспортного средства. Кроме того, необходимо обязательно одевать защитные шлемы, иметь специальные световозвращающие элементы или, по крайней мере, быть в светлой одежде.

Напоминают и о возрастных ограничениях в управлении транспортом. Для управления мототранспортом необходимы: водительское удостоверение соответствующей категории и свидетельство о регистрации транспортного средства, а также номерные знаки.

"Подготовка водителей категорий А1 (мопеды, мотороллеры и другие двухколесные ТС с объемом двигателя до 50 куб. см или электродвигателем до 4 кВт) и А (мотоциклы (в т.ч. с боковым прицепом) и другие двухколесные ТС с объемом двигателя 50 куб.см и более или электродвигателем 4 кВт и более) производится для лиц, достигших 16-летнего возраста. Для категории В1 (квадро- и трициклы, мотоколяски и другие трехколесные (четырехколесные) ТС, с максимальной массой не более 400 кг) – для лиц, достигших 18-летнего возраста", - добавили в ГУ Нацполиции в Житомирской области.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, в Киевской области 9 июля на 44 км автодороги Киев – Ковель произошла авария с участием грузовика и мопеда. В результате ДТП погибли водитель и пассажирка двухколесного транспорта.