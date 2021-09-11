В Житомире столкнулись 'скорая' и легковушка: пациент, которого везли в больницу, погиб

В субботу, 11 сентября, в Житомире произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой помощи. В результате аварии человек, которого медики везли в больницу, погиб.

Об этом сообщает "Суспильне". Пресс-секретарь патрульной полиции области Игорь Иванюк рассказал, что инцидент произошел около 10:00 на проспекте Мира – машина скорой столкнулась с легковушкой "Volkswagen Passat".

"В результате ДТП погиб человек, которого перевозил спецавтомобиль медицинской помощи. На месте происшествия работают следователи, патрульная полиция обеспечивает охрану места ДТП", – отметил правоохранитель.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве водитель микроавтобуса Mercedes-Benz выехал на встречную полосу и загородил дорогу автомобилю скорой помощи. Спецтранспорт ехал с включенными проблесковыми маячками.

Также мы писали, что в Ровно мужчина выпал из окна седьмого этажа на машину скорой помощи. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.