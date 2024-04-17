В Житомире мусоровоз убил мужчину, который спал в мусорном баке. Фото

В Житомире мужчина погиб в кузове мусороуборочного автомобиля. Предварительно, местный 46-летний житель заснул в контейнере для мусора, а затем попал под специальный пресс вместе с отходами.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Житомирской области. Инцидент произошел 12 апреля, правоохранители получили сообщение об обнаружении тела мужчины без признаков жизни около 18:20.

"Предварительно, это произошло после погрузки мусора из контейнера в спецавтомобиль. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Житомирского райуправления", – сказано в сообщении.

На место по вызову прибыли медики, однако они смогли лишь констатировать смерть мужчины. Эксперты пришли к выводу, что ее причиной стали тупые травмы тела со сдавливанием внутренних органов.

Свидетели рассказали, что погибший при жизни злоупотреблял алкоголем и незадолго до смерти его видели спящим в контейнере, присыпанного мусором.

Следователи Житомирского районного управления полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего в рамках открытого уголовного производства. Предварительная квалификация инцидента – ч. 1 ст. 119 (убийство по неосторожности) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком от 3 до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 16 апреля, на улице Братиславской произошла авария с участием мусоровоза и двух маршрутных автобусов. Предварительно, есть пострадавшие среди пассажиров маршруток.

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