В Запорожской области украинские военные подбили вражеский танк Т-90 "Владимир". Фото

Защитники Украины в Запорожской области подбили танк российских оккупантов Т-90. Боевая машина носит имя "Владимир".

Об этом сообщил в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. "В Запорожской области охотились на "Владимира". Так, воинам одной из бригад удалось подбить современный российский основной боевой танк Т-90 "Владимир", – сказано в сводке.

"Вове" изрядно наваляли и он немного повесил "нос". Бьем врага! Вместе победим!" – добавили в Генштабе.

Стоимость нового Т-90 оценивается 2,5–3,5 миллиона долларов (по данным на 2019 год). С конца 2011 года их закупки для армии РФ были прекращены, а с 2020-го возобновились поставки модернизированной версии Т-90М.

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Как сообщал OBOZREVATEL, за 25 дней войны против Украины россияне потеряли около 15 000 личного состава. Также было уничтожено почти 500 вражеских танков, более 200 самолетов и вертолетов, свыше 1 500 бронетранспортеров и множество другой техники.

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