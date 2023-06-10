В Запорожской области молодой человек задушил беременную 19-летнюю подругу и спрятал тело в мусоре

В Запорожской области совершено ужасное преступление. 23-летний молодой человек задушил свою 19-летнюю беременную подругу и чтобы избежать наказания спрятал тело девушки в мусоре

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Об этом сообщает Запорожская областная прокуратура. Трагедия случилась в Васильевском районе.

"Прокуроры уже направили в суд обвинительный акт в отношении мужчины по факту совершения умышленного убийства женщины, которая заведомо для виновного находилась в состоянии беременности (п. 2 ч. 2 ст. )", – сказано в сообщении.

Следователи выяснили, что между парой возникла ссора. Беременная настаивала на отцовстве, а парень ребенка не хотел. Это и стало причиной убийства.

"Во время конфликта обвиняемый обмотал шею девушки скотчем и сжимал его руками, пока последняя не задохнулась. С целью скрыть преступление тело умершей засыпало мусором на территории домовладения, где выполнял ремонтные работы", – рассказали в прокуратуре.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее полиция Запорожской области раскрыла убийство беременной женщины на временно оккупированной территории. Убийцей оказался отец неродившегося ребенка – ранее судимый житель Каменско-Днепровского района.