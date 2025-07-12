В Запорожье вспыхнула многоэтажка: среди пострадавших - двое мальчиков. Фото, видео

12 июля в Запорожье произошел масштабный пожар в жилом пятиэтажном доме, в результате которого пострадали девять человек, среди них трое детей. Огонь охватил балконы со второго по пятый этаж и несколько квартир, что усложнило тушение и привело к масштабным разрушениям.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. Пожар начался около 15:27 в квартире на втором этаже дома.

Огонь быстро распространился на балконы верхних этажей и несколько смежных квартир. Из-за сильного задымления спасатели работали в аппаратах на сжатом воздухе, несмотря на жаркую погоду с температурой около +38 °С. Общая площадь возгорания составила около 300 квадратных метров.

В результате этого пострадали девять человек, из них трое детей – двое мальчиков в возрасте 7 и 11 лет и 17-летняя девушка. Все пострадавшие получили домедицинскую помощь на месте, после чего их доставили в медицинские учреждения. Состояние здоровья детей оценивается как тяжелое.

Полиция проводит первоочередные следственные действия. По факту пожара открыто уголовное производство по части 2 статьи 270 Уголовного кодекса Украины – нарушение требований пожарной безопасности. Правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

Напомним, в Печерском районе Киева во вторник, 8 июля, произошел пожар в 4-этажном доме на площади 100 квадратных метров. Во время тушения огня бойцы ГСЧС спасли трех человек.

В Шевченковском районе Киева произошел пожар возле здания Дворца торжественных событий (более известного как Центральный ЗАГС). Над местом инцидента поднимался густой черный дым минимум на высоту 20 метров.

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