В Запорожье водитель под наркотиками сбил женщину с ребенком. Фото

Поздно вечером 17 июля в Запорожье произошло ДТП, в результате которого пострадали женщина и ее малолетний сын. На них совершил наезд водитель, который находился под воздействием наркотических веществ.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Запорожской области. 37-летняя женщина вместе с ребенком переходила дорогу на нерегулируемом перекрестке, водитель "Volkswagen Golf" не успел отреагировать и затормозить.

Пострадавших забрала с места происшествия скорая, а водителю предъявлено подозрение 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения). Теперь 28-летнему водителю грозит лишение свободы до восьми лет.

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Суд в ближайшее время определит меру пресечения для виновника ДТП.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 июля на трассе в Тернопольской области столкнулись Mercedes-Benz, Nissan X-Trail и Opel Vivaro. В результате аварии один человек погиб, троих госпитализировали.