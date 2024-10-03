В Запорожье в кафе пьяный мужчина жестоко избил сотрудницу заведения: полиция открыла производство. Фото и видео

В Запорожье полицейские начали досудебное расследование по факту избиения девушки, а также внутреннее расследование из-за несвоевременного реагирования своих коллег. Инцидент произошел еще 26 сентября в кафе на бульваре Шевченко, но в полиции узнали о нем только сейчас, хотя пострадавшая еще в тот день написала соответствующее заявление.

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Как рассказывают правоохранители, об избиении девушки они узнали во время мониторинга социальных сетей. Речь идет о сообщении жительницы Запорожья в Instagram, где она рассказала об инциденте и показала соответствующее видео.

Девушка говорит, что 26 сентября вечером пошла отдохнуть в кафе на бульваре Шевченко – в то самое заведение, где она работает.

"Как только я зашла, то заметила компанию мужчин, сидевших на баре, они были откровенно пьяны и искали конфликта с другими гостями. На их хамское поведение я реагировала как можно спокойнее и не давала конфликту развиваться. Но шло время, у них закончилось бутылка и им уже был необходим конфликт", – рассказывает пострадавшая.

В какой-то момент компания вышла покурить и в это время девушка вызвала полицию. Но в компании пьяных мужчин ее услышали. И один из них набросился на женщину.

"Перелом костей носа, сотрясение мозга и большие гематомы по всему телу. Нос сломал ударом ноги в лицо", – говорит пострадавшая.

Вызванная ранее полиция приехала уже после избиения. Но инцидент, судя по рассказу девушки, стражами порядка не был зафиксирован.

"Наша полиция так "хорошо" работает, что даже после того как я принесла заключение судебно-медицинской экспертизы, уголовное дело не было открыто. Нападающий сказал, что ему ничего не будет из-за родственника в этой структуре", – рассказывает девушка и добавляет, что дело было открыто только сейчас, после вмешательства адвоката и прокуратуры.

В полиции утверждают, что внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований и открыли уголовное производство именно сегодня, 3 октября.

Как отметили правоохранители для OBOZ.UA, они квалифицировали дело по ст. 125 УК – умышленное нанесение легких телесных повреждений. Но девушке выдали направление для прохождения судебно-медицинской экспертизы, так что дело может быть переквалифицировано.

Личность нападающего установлена – им оказался 28-летний местный житель. Следствием решается вопрос квалификации его противоправных действий с целью привлечения к уголовной ответственности.

И отдельно стражи порядка сообщают, что по факту несвоевременного реагирования работников полиции на сообщение о преступлении назначена служебная проверка. Есть надежда, что за преступление будет отвечать не только нападающий, но и те правоохранители, которые пытались "замять" дело.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Святошинском районе Киева произошла потасовка. Всего в схватке участвовали шесть человек, среди которых две женщины. Конфликт в столице возник между компанией молодых людей и мужчиной, но на помощь последнему пришел прохожий.

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