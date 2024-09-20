В Запорожье в больнице раздался мощный взрыв: пострадал пациент. Фото

Днем 20 сентября в одной из городских больниц Запорожья раздался взрыв, не связанный с российскими атаками. Травмы получил 41-летний пациент.

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Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего, по предварительным данным, взорвался предмет, находившийся среди вещей пострадавшего. Подробности раскрыли в полиции Запорожской области.

"20 сентября в 13:20 в Запорожское райуправление полиции поступило сообщение о взрыве в палате одного из отделений городской больницы. В результате происшествия травмировался 41-летний пациент. Ему оказывается медицинская помощь", – говорится в сообщении.

На месте происшествия работают взрывотехники и сотрудники территориального подразделения: они устанавливают обстоятельства взрыва.

"По предварительной информации произошел взрыв предмета, который был среди вещей пострадавшего", – отметили в полиции региона.

Несколько больше деталей инцидента сообщает местное издание ЗаБор. Журналисты утверждают, что взрыв произошел в городской больнице Запорожья №9. "Сдетонировавшим предметом", пишет издание, оказалась граната.

"На место происшествия приезжали две машины спасателей. По предварительной информации, пострадал мужчина, который принес с собой в больницу гранату. Взрыв произошел случайно, сообщают источники в больнице", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что в Белгород-Днестровском Одесской области 2-летняя девочка получила ожоги из-за взрыва зарядного устройства. С ожогами рук и головы ребенка госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Также в результате взрыва зарядного устройства произошло возгорание на площади 1 м. кв., которое ликвидировали еще до прибытия спасателей.