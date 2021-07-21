В Запорожье тренер развращал несовершеннолетних и торговал порноснимками. Фото и видео

В Запорожье 48-летний спортивный тренер по акробатике развращал своих несовершеннолетних учениц. Мужчина изготавливал и распространял в DarkNet порноснимки с детьми.

Злоумышленника задержали и объявили о подозрении по ч.2 ст.156 и ч. 4 ст. 301 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до десяти лет заключения, сообщила пресс-служба Киберполиции Украины (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Подозреваемый сообщил родителям своих воспитанников о том, что их дети якобы будут участвовать в фотосессии спортивного белья и получил их письменное согласие на съемку. Затем мужчина заставил девочек позировать для откровенных снимков. В результате действий тренера пострадали три ребенка, всем им по восемь лет.

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В доме мужчины полицейские провели обыск и изъяли компьютерную технику и фотоаппарат. На удаленных жестких дисках содержались более 500 Gb фото порнографического характера с участием детей.

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