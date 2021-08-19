В Запорожье силовики пришли с обысками в салон красоты советницы мэра. Фото – СМИ

В Запорожье правоохранители провели обыск в салоне красоты Persona, который принадлежит советнице мэра города Владимира Буряка Натальи Зайченко. В СМИ женщину называют любовницей городского главы. Кроме того, следственные действия затронули здания Запорожского горсовета, департаментов и ​​коммунальных предприятий.

Об этом в четверг, 19 августа, сообщил портал press-center.news со ссылкой на собственные источники. "Обыски стали логическим финалом роскошной жизни Буряка и Зайченко, о которой в течение пяти лет пишут запорожские СМИ", – сказано в материале. Добавим, что в распоряжении OBOZREVATEL появились фотографии силовиков в салоне Persona.

Запорожские журналисты предположили, что расследование касается разворовывания средств из бюджета. Официально это пока не подтверждено.

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В СМИ отметили, что бизнес появился у Зайченко "неожиданно", ведь ранее она работала журналисткой, а успешной бизнес-вумен стала якобы после связей с мэром.

Салон красоты располагается на бульваре Шевченко, в здании, где ранее находилось отделение "Укрпочты".

"Заведение напоминает скорее хоромы Людовика XIV, чем салон красоты: дорогая лепнина, шелковые обои, мраморный пол, оборудование на миллионы гривен, косметика дорогого мирового бренда", – сказано в статье.

В Persona обслуживают VIP-клиентов, а на вечеринки туда приезжали знаменитости, такие как Маша Ефросинина, Джамала, Ада Роговцева и многие другие.

Как ранее писал OBOZREVATEL, 19 августа полиция нагрянула с обысками в Запорожский городской совет. Их провели в рамках открытого уголовного производства по ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.