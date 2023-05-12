В Запорожье предприниматели обвинили Госпродпотребслужбу в коррупции

Заявление о давлении со стороны запорожской Госпотребслужбы сделал запорожский бизнес-союз "Порада" и две мощные украинские компании, экспортирующие свою продукцию в США, Грузию и ряд европейских стран.

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Об этом сообщает издание "Цензор.НЕТ".

В 2022 году главой Главного управления Госпродпотребслужбы в Запорожской области стал Владислав Катченко. Впоследствии компании "Стингей" и "Альбакор" (выпускают рыбную продукцию под известным брендом "Veladis") обвинили чиновников в организации схемы по незаконному получению денег. Цена разрешительного документа на экспорт одного грузовика продукции, по требованию Катченко и Латышева составляет $500.В случае отказа в оплате взятки компаниям создаются искусственные препятствия в осуществлении деятельности по экспорту, - утверждают предприниматели.

" У нас много идей и планов на социальные проекты, дальнейшее масштабирование, сохранение и увеличение рабочих мест и экспансию зарубежных рынков, мы хотим направлять средства именно туда, а не финансировать коррупцию", - комментируют ситуацию предприниматели.

Компании отказались от соучастия в коррупционной схеме и перенесли оформление документов в Ровно и Черкассы.

Как оказалось, от руководителей службы также страдают и сотрудники подчиненных инстанций. Так, заведующая государственной лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы №2 Запорожской государственной районной больницы ветеринарной медицины КП "Запорожрынок", Виктория Якубовская, обратилась в НАБУ, где рассказала о давлении со стороны Катченко и Латышева и склонение к участию в незаконных действиях. Сейчас письмо на рассмотрении в национальной полиции.

"...начал давить на меня с требованием, чтобы я проводила прием мяса на ветеринарно-санитарную экспертизу мясной продукции без каких-либо сопроводительных ветеринарных документов, взамен брала с предпринимателей дополнительные средства в размере 200-400 гривен."- заявила Якубовская в письме к НАБУ.

Кроме того, об угрозах увольнения в случае отказа от "сотрудничества" говорят лаборанты, которые в свою очередь обратились к ВО председателя Госпродпотребслужбы Украины Ольги Шевченко.

Компании уже обратились с открытым письмом к руководителю Председателя НАБУ Семену Кривоносу, Председателю Офиса Президента Андрею Ермаку, Председателю Запорожской области Юрию Малашко и бизнес-омбудсмену Украины Роману Ващуку.

"Мы вынуждены противостоять давлению со стороны начальника главного управления Запорожской госпродпотребслужбы Катченко В.Е., городского управления госпродпотребслужбы Латышева А.В. и их заместительницы Семеновой Н.А., требующие взятки", – говорится в заявлении.

Напомним, что должностные лица должны отреагировать на письмо в течение 30 дней.