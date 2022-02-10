В Запорожье мужчина сбил на "зебре" двух несовершеннолетних: у девочек тяжелые травмы

Ольга Липич
Расследования
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В Запорожье мужчина сбил на 'зебре' двух несовершеннолетних: у девочек тяжелые травмы

В Запорожье водитель на пешеходном переходе сбил двух 15-летних девушек. Несовершеннолетние получили тяжелые политравмы и находятся в больнице. Предварительно медработники установили, что водитель находился за рулем после употребления марихуаны.

Авария произошла в среду, 9 февраля, на проспекте Инженера Преображенского, сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины в Запорожье. На автомобиле "ИЖ2717-90" 30-летний водитель двигался в направлении улицы Научный городок.

Навстречу ему двигался автомобиль ВАЗ 2101, а у остановки "Цимеж" пересекать дорогу начали две девушки. Увидев подростков, водитель ВАЗа затормозил и отвернул руль в сторону, а водитель "ИЖ2717-90" продолжил движение и допустил наезд.

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Авария произошла у остановки "Цимеж"

Правоохранители отметили, что речь идет о нерегулируемом, однако обозначенном дорожной разметкой и дорожными знаками пешеходном переходе.

В Запорожском областном наркологическом диспансере специалисты не обнаружили у водителя признаков алкогольного опьянения, однако был установлен факт употребления марихуаны.

Водитель двигался на автомобиле "ИЖ2717-90"
Водитель двигался на автомобиле "ИЖ2717-90"

Водитель сейчас задержан, а следователи начали досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 статьи 286 "Нарушение ПДД или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами" Уголовного кодекса Украины.

Авария произошла у остановки "Цимеж"
Авария произошла у остановки "Цимеж"

Отметим, OBOZREVATEL часто пишет об авариях на дорогах Украины, чтобы обратить внимание всех участников движения и призвать их быть внимательнее и не нарушать правила, а водителей – не садиться за руль в нетрезвом состоянии. На дорогах Украины гибнет больше людей, чем в зоне боевых действий на Донбассе. Ситуацию нужно менять!

Мы напоминаем: за ноябрь 2021 только в столице произошло 4145 аварий. В них погибли 12 человек!

Статистика ДТП в Украине

Согласно статистике, ДТП в ноябре чаще всего происходили из-за нарушений правил маневрирования и превышения скорости – 6756 и 3519 аварий. Более 3 тысяч ДТП произошло из-за несоблюдения дистанции, почти 1200 – из-за нарушения правил проезда перекрестка, 451 – в результате езды в состоянии опьянения

Как сообщал OBOZREVATEL, в Волынской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором легковой автомобиль Chevrolet влетел под отбойник. Водитель и пассажир чудом выжили. По предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что водитель заснул за рулем.

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