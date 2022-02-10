В Запорожье мужчина сбил на 'зебре' двух несовершеннолетних: у девочек тяжелые травмы

В Запорожье водитель на пешеходном переходе сбил двух 15-летних девушек. Несовершеннолетние получили тяжелые политравмы и находятся в больнице. Предварительно медработники установили, что водитель находился за рулем после употребления марихуаны.

Авария произошла в среду, 9 февраля, на проспекте Инженера Преображенского, сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины в Запорожье. На автомобиле "ИЖ2717-90" 30-летний водитель двигался в направлении улицы Научный городок.

Навстречу ему двигался автомобиль ВАЗ 2101, а у остановки "Цимеж" пересекать дорогу начали две девушки. Увидев подростков, водитель ВАЗа затормозил и отвернул руль в сторону, а водитель "ИЖ2717-90" продолжил движение и допустил наезд.

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Правоохранители отметили, что речь идет о нерегулируемом, однако обозначенном дорожной разметкой и дорожными знаками пешеходном переходе.

В Запорожском областном наркологическом диспансере специалисты не обнаружили у водителя признаков алкогольного опьянения, однако был установлен факт употребления марихуаны.

Водитель сейчас задержан, а следователи начали досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 статьи 286 "Нарушение ПДД или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами" Уголовного кодекса Украины.

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