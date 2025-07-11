В Запорожье мужчина с ножом напал на врача – фото

В больнице Днепровского района Запорожья 35-летний мужчина вошел в кабинет и с ножом в руках напал на врача. Он успел ранить медика, прежде чем злоумышленника задержали.

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Происшествие произошло 10 июля во второй половине дня. Как рассказали правоохранители, вызов был получен в 15:41. Причем полиции сообщили, что пациент закрылся в кабинете с врачом и угрожает последнему.

На вызов прибыла следственно-оперативная группа вместе с руководством территориального подразделения полиции и представителями управления полиции охраны в Запорожской области. Правоохранители установили, что мужчина с ножом "заскочил в кабинет врача, вел себя агрессивно, крушил мебель и пытался причинить ему телесные повреждения".

В полиции не указывают ни состояние пострадавшего медика (определено лишь, что он получил телесные повреждения), ни возможные мотивы преступления.

Однако в сети местные жители предположили, что был ранен врач из военно-врачебной комиссии, который "не годного признал годным" к мобилизации.

Так или иначе, но злоумышленника задержали на основании ст. 208 Уголовного Кодекса. Вопрос о квалификации преступления правоохранителями еще не решен, "продолжаются следственные действия", отмечают в полиции.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно Нацполиция разоблачила сразу 13 коррупционных схем в девяти регионах Украины, причем благодаря сделкам фигуранты планировали получить более 4 миллионов гривен взяток. Фигурантов задерживали с поличным во время получения взяток в размере от 2 тыс. 400 грн до 16 тыс. долларов с человека.

В большинстве случаев задержанные – именно медики, которые тем или иным образом "помогали" уклонистам.

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