В Запорожье мужчина пытался переплыть Днепр и чуть не утонул: помощь понадобилась и его спасателю. Фото

В Запорожье мужчина пытался переплыть Днепр и это чуть ли не завершилось трагедией – он начал тонуть. Пловца хотел спасти его товарищ, но и тому понадобилась помощь спасателей.

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Об этом сообщили в ГСЧС. "В Запорожье водные игрушки едва не стоили жизни двум мужчинам", – говорится в сообщении.

Один из них пытался переплыть Днепр, но переоценил свои силы и начал тонуть. Ему на помощь бросился другой отдыхающий, но тоже не справился с течением и тоже начал тонуть.

Спасатели-водолазы с помощью надувной лодки оперативно добрались до обоих мужчин и доставили их на берег. Пострадавшие в возрасте 21 и 24 лет отказались от госпитализации.

"Уважаемые граждане! Не ныряйте и не купайтесь в незнакомых местах! Позаботьтесь о своей жизни!" – отметили в ГСЧС.

Ранее стало известно о том, что в Шевченковском районе Киева на одном из озер погиб ребенок. Сообщение об исчезновении мальчика поступило спасателям поздно вечером 1 июня.

Как сообщал OBOZ.UA, в Оболонском районе Киева во время купания утонул 14-летний мальчик. Трагедия произошла на озере Вербное.

Напомним, в столице этого года не планируют открывать пляжный сезон, учитывая действие военного положения. Такое решение было принято на заседании Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА.

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