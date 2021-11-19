В Запорожье маршрутка с пассажирами влетела в грузовик, пострадали шесть человек. Фото

Утром 19 ноября в Запорожье произошло дорожно-транспортное происшествие в котором маршрутка с пассажирами врезалась в грузовик. В результате аварии водитель микроавтобуса и 5 пассажиров получили травмы.

В пресс-службе полиции Запорожской области сообщили, что ДТП произошло около 6 часов утра. Автобус Mercedes Sprinter следовал по маршруту село Владимирское – Запорожье (чтобы посмотреть фото, доскрольте до конца страницы).

Перед маршруткой по улице Южное шоссе остановился грузовой тягач Renault. Водитель микроавтобуса, не выдержав безопасной дистанции, допустил столкновение с полуприцепом фуры.

В результате ДТП водителя микроавтобуса и пятерых пассажиров госпитализировали. Степень тяжести их травм определяется. Только после этого полиция определит правовую квалификацию аварии.

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Также правоохранители обратились к свидетелям ДТП или водителям с видеорегистраторами предоставить информацию по телефону (098) 987-94-44 или 102.

В Telegram-канале "Ху***е Запорожье" утром опубликовали фотографии с места аварии. Никаких подробностей произошедшего очевидцы не сообщили.

Напомним, по официальным данным Патрульной полиции Украины, за первые десять месяцев в стране произошло 154 480 ДТП. В результате этих аварий погибло 2 592 человека, а еще 24905 – понадобилась медицинская помощь.

В октябре в стране было зафиксировано 16 599 автопроисшествий, в которых 340 человек погибли, еще 2615 получили травмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, под Харьковом вечером 18 ноября произошло сразу два смертельных дорожно-транспортных происшествия. В результате погибли мужчина и женщина. Отмечается, что 71-летний водитель Citroen Berlingo сбил 66-летнюю женщину. Врачи пытались реанимировать ее на протяжении 40 минут, но пострадавшая скончалась. Еще одно ДТП случилось возле автозаправочной станции WOG в районе Рай-Еленовки. Там сбили мужчину, который также скончался.

Напомним, в Бориспольском районе Киевской области 18 ноября грузовик MAN на автозаправке на скорости протаранил фуру Renault. В результате ДТП пострадал водитель последнего авто.