В Запорожье банда наркоторговцев для конспирации использовала форму силовиков. Фото и видео

В Запорожье в среду, 4 июня, задержали банду наркоторговцев, которые для конспирации использовали форму полицейских и военных. Они перевозили наркотики на авто с шашкой "такси", а товар прятали под дном кузова.

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Об этом в четверг, 5 июня, сообщила пресс-служба Национальной полиции. По данным следствия, бандой руководил криминальный авторитет по кличке Григор.

Полицейские провели спецоперацию для нейтрализации ее деятельности, задержали организатора и его трех приспешников.

Правоохранители получили оперативную информацию, что в Запорожье орудует наркогруппа, которая для конспирации использует форму полицейских и военных.

После подтверждения информации следователи открыли дело. Они установили, что деятельность банды организовал 35-летний житель Запорожья.

В партнеры он привлек своих знакомых в возрасте от 24 до 57 лет.

Наркоторговцы сбывали психотропы и наркотики - PVP, 4 ММС, метамфетамин, амфетамин, каннабис.

Пакеты отправляли по почте и делали "закладки" в общедоступных местах Запорожья: в подъездах, парках и тому подобное.

А чтобы не привлекать лишнее внимание, надевали форму. При этом использовали шевроны различных подразделений как полиции, так и военных.

Также наркоторговцы перевозили товар на авто с шашкой "такси". Наркотики прятали под дно кузова в соответствующих кейсах.

Однако это их не спасло от разоблачения - оперативники и следователи полиции задокументировали каждый преступный шаг банды.

При силовой поддержке бойцов КОРД правоохранители задержали организатора и трех участников банды во время развозки закладок по городу.

У них изъяли форму, пистолет, патроны, более сотни свертков с наркотиками, телефоны и авто.

Во время обысков в домах фигурантов также изъяли мешки с готовым к сбыту "товаром" и блокнот с черновыми записями.

Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 307 (Незаконное приобретение, хранение, перевозка, пересылка и сбыт наркотических средств, психотропных веществ) Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения.

Дельцам может грозить до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве мужчина сбывал кокаин и другие наркотики, маскируя их под дорогие гаджеты. Во время обысков у него изъяли 6 кг "товара".

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