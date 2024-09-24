На Закарпатье разоблачили командира батальона, который за взятки оставлял военных служить в тылу. Фото

Сотрудники ГБР совместно с СБУ разоблачили командира батальона одной из воинских частей, который требовал от подчиненных деньги за возможность служить на Закарпатье. Фигурант и его сообщник были задержаны, им грозит до 10 лет лишения свободы.

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Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований. Часть военных должна была перейти в подразделение, выполняющее задачи в зоне боевых действий, а остальные – остаться в Западной Украине.

Командир предложил подчиненным оплатить возможность остаться в тылу, он привлек к схеме доверенное лицо для получения средств.

Правоохранители зафиксировали факт получения от одного из подчиненных 1 300 долларов США за включение в список "тыловиков". Остальные военнослужащие также платили за место в охранной роте. В настоящее время правоохранители устанавливают все детали.

По предварительным данным, сообщник командира получил на свои банковские счета 300 тысяч гривен, а также примерно 30 тысяч долларов США наличными.

20 сентября командир батальона и его сообщник были задержаны. Обоим объявлено подозрение в получении неправомерной выгоды по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Эта статья предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд избрал для обвиняемых меру пресечения в виде содержания под стражей.

Расследование продолжается, правоохранители устанавливают другие факты незаконной деятельности лиц, причастных к этой схеме.

Ранее сообщалось, что в Украине уличили заместителя прокурора Запорожской области в получении $40 тыс. (свыше 1,6 млн грн) взятки. Отмечается, что подозреваемую взяли с поличным во время получения денег. Ей грозит до 12 лет тюрьмы.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее 23 сентября ВАКС заочно взял под стражу народного депутата Андрея Одарченко, подозреваемого во взяточничестве. Также в доход государства взыскали 15 млн грн, которые политик внес как залог.

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