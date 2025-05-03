На Закарпатье мужчина взорвал гранату в доме во время застолья, есть погибший

На Закарпатье мужчина взорвал гранату в доме во время застолья. В результате инцидента один человек погиб, еще один – получил ранения.

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Об этом говорится в Telegram-канале Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области. В настоящее время правоохранители расследуют подробности происшествия.

Сообщается, что 3 мая утром полиция получила сообщение о взрыве в частном доме в селе Ракошино Мукачевского района. По словам заявителя, в результате взрыва есть пострадавший.

На место происшествия немедленно прибыли сотрудники полиции. Они осмотрели территорию, провели первоочередные следственные действия и установили, что в доме взорвалась граната. Позже стало известно, что в момент инцидента в доме находились двое местных жителей в возрасте 54 и 50 лет, которые распивали алкогольные напитки.

"Во время застолья, в ходе неосторожного обращения с боеприпасом, 50-летний закарпатец вытащил чеку из гранаты, после чего произошел взрыв. В результате взрыва он погиб на месте происшествия, а его 54-летний товарищ получил ранения и госпитализирован в больницу", – говорится.

Следователи предварительно квалифицировали это событие по ч. 1 ст. 115 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Напомним, 1 мая в Клавдиево-Тарасово на Бучанщине 12-летний парень нашел боеприпасы, которые хранил его отец в подсобном помещении, одна из гранат детонировала в руке ребенка. Мальчик был госпитализирован в медицинское учреждение.

Как сообщал OBOZ.UA, в Фастовском районе Киевской области правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, угрожал собственной матери гранатой. Событие произошло из-за конфликта между родственниками.

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