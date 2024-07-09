В Закарпатье мужчина угрожал полицейским и военным ножом: его задержали

В Мукачево на Закарпатье мужчина угрожал ножом полицейским и военнослужащим ТЦК. Инцидент произошел на железнодорожном вокзале города во время мер оповещения.

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Об этом сообщили в Facebook Закарпатского ОТЦК и СП. Отмечается, что нападавший был задержан.

В ТЦК напомнили, что во время действия военного положения передвигаться без учетных документов запрещено.

"Угрозы военным и полицейским, при исполнении служебных обязанностей, являются отягчающим обстоятельством, имеющим правовые последствия и предусматривающим уголовную ответственность", – добавили военные.

Напомним, адвокат Ростислав Кравец отметил, что все мужчины мобилизационного возраста и женщины с медицинским или фармацевтическим образованием должны обновить военно-учетные данные до 16 июля. Однако на самом деле после наступления этой даты никакого "конца света" не наступит и по сути ничего не изменится.

В то же время граждан, не выполняющих требование об обновлении данных в установленный срок, ждут штрафы и ограничения. Они будут относиться к тем, кто не стоит на военном учете или не обновил учетные данные вовремя.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Черкасской области будут судить 48-летнего мужчину, который не явился в ТЦК после получения боевой повестки. Ему инкриминируют уклонение от призыва на воинскую службу во время мобилизации на особый период: обвинительный акт направлен в суд.

– В Ворохте Ивано-Франковской области люди перекрыли дорогу и заблокировали работу ТЦК. Местные жители убеждены, что именно из-за военкомов в их село не едут туристы, как следствие поселок теряет доходы и начинает вымирать.

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