В ВСУ заявили, что Ярош не является советником главнокомандующего ВСУ Залужного

Экс-лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош не является советником главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного. Кроме того, в ВСУ теперь даже нет института советников на общественных началах.

Об этом сообщает издание "Українські новини" со ссылкой на ответ управления по связям с общественностью Вооруженных сил Украины. В ведомстве отметили, главнокомандующий ВСУ Залужный своим приказом от 20 ноября ликвидировал такую должность, как советник на общественных началах.

В то же время в Вооруженных Силах приняли решение создать взамен внештатных советников общественные экспертные группы. На данный момент формирование таких групп продолжается.

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Напомним, информация о назначении командующего Украинской добровольческой армией Яроша советником главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного появилась 2 ноября. Это решение вызвало эмоциональную реакцию в социальных сетях. Примечательно, что об этом написал и сам Ярош в Facebook.

В середине ноября бывший лидер "Правого сектора" прокомментировал свое решение стать советником советником главнокомандующего ВСУ. Он заявил, что ощущает себя частью команды Валерия Залужного, которая занимается предметным военным делом, но не политикой. Также он отметил, что положительно воспринял назначения, которые произошли в ВСУ летом 2021 года: главнокомандующего, командующих оперативных командований, командующего ООС, что также стало "толчком" к его присоединению к этой команде.