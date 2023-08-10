В Винницкой области сын экс-нардепа-регионала заказал убийство депутата, чтобы помочь отцу: громкие детали дела. Фото и видео

Сотрудники Госбюро расследований Винницкой области задержали депутата Жмеринского горсовета по подозрению в организации заказного убийства. Задержанный ранее был муниципальным депутатом от запрещенной в Украине партии "ОПЗЖ", а мотивом убийства было сыновнее желание помочь родному отцу.

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Как рассказали в пресс-службе ГБР, отец задержанного прежде был депутатом Верховной Рады от Партии регионов, а также действующим депутатом Жмеринки. С начала полномасштабного вторжения он сбежал в Россию, однако его бизнес продолжал работу, и все интересы представлял родной сын.

"Несколько месяцев назад у отца обострился конфликт с другим депутатом на фоне блокирования рассмотрения местным советом его личных и бизнес-вопросов, связанных с отводом земельных участков под строительство. Тогда сын решил "помочь" отцу и начал общаться с посредниками, чтобы подобрать наемных убийц", – указано в сообщении правоохранительного ведомства.

Когда киллеры были найдены, экс-депутат предоставил им информацию о будущей жертве. За заказное убийство он пообещал заплатить $8,5 тысячи, однако информация была вовремя передана правоохранительным органам.

В ходе спецоперации работники ГБР имитировали убийство местного депутата, сделали постановочные фото, которые посредник продемонстрировал заказчику, и после передачи оплаты за преступление задержали организатора.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что бывший нардеп от Партии регионов Владимир Макеенко задержан по подозрению в отмывании 500 млн грн за время своей каденции. Также правоохранители проверяют его причастность к уклонению от уплаты 63 млн грн налогов.

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