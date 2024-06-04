В Винницкой области перевернусь микроавтобус с 17 детьми, есть пострадавшие: появились подробности. Фото

В Винницкой области опрокинусь микроавтобус с 17 детьми, которые возвращались с экскурсии. В результате аварии один несовершеннолетний был доставлен в больницу, другие, после оказания помощи, были отпущены домой.

Об этом сообщили в Нацполиции. ДТП произошло ночью 4 июня неподалеку от села Кунка, Гайсинского района.

По предварительным данным, 46-летний водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter, осуществлявший нерегулярные пассажирские перевозки, потерял управление, из-за чего транспортное средство перевернулось. В салоне находились 17 детей от 7 до 17 лет и 5 взрослых. Группа возвращалась с экскурсии.

Медицинскую помощь оказали 7 пассажирам, из которых 5 были подростками 16 и 17 лет. Один из них был госпитализирован. Остальные пострадавшие получили необходимую помощь и были отпущены домой.

Водитель прошел осмотр на состояние алкогольного опьянения, которое показало, что он был трезв. Микроавтобус был отправлен на арестплощадку.

По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, предусматривающий наказание до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет. Досудебное расследование продолжается.

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