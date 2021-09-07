В Винницкой области отравились трое детей, двое умерли в больнице
В Винницкой области в городе Гайсин троих детей из одной семьи госпитализировали с симптомами острого пищевого отравления. Двое сестер скончались во время оказания им медицинской помощи, брат девочек находится в тяжелом состоянии в медучреждении.
Как сообщили в пресс-службе полиции, девочек 4-х и 13-ти лет, а также их 12-летнего брата пятого сентября госпитализировали в реанимационное отделение Гайсинской центральной больницы. Был поставлен диагноз отравление неизвестным веществом.
В полиции открыли уголовное производство предусмотренное статьей 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство – наказывается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет). По словам начальника Гайсинского районного управления полиции Игоря Соломона, одна из версий отравления – употребление грибов или лесных ягод, которые дети могли собирать накануне.
Также правоохранители выясняют, на сколько профессиональной была помощь медицинских работников детям. Окончательную причину смерти детей установят после проведения комиссионной судебно-медицинской экспертизы.
Как сообщал OBOZREVATEL, в одной из столичных школ симптомы отравления были зафиксированы сразу у 50 детей – учеников как начальных, так и старших классов. Родители и врачи не исключают, что в учреждении произошла вспышка инфекционного заболевания или же массовое отравление.