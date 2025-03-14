В Винницкой области молния попала в жилой дом: пострадал 8-летний ребенок

В Винницкой области в одном из населенных пунктов во время грозы в жилой дом ударила молния. Пострадал ребенок 8 лет, само здание разрушено.

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Девочку доставили в больницу, у нее диагностировали поражение током. Об этом сообщает "Общественное Винница".

"В городе Бар Винницкой вечером 13 марта в жилой дом ударила молния. Пострадала 8-летняя девочка. Ребенка госпитализировали в больницу с травмой из-за поражения током", – сообщило издание.

Пострадавшую девочку сейчас обследуют медики

"У ребенка стабильное состояние, девочка без повреждений, ее госпитализировали, чтобы обследовать", — сообщила "Общественному" заместитель директора профильного департамента области Татьяна Бондаренко.

Журналисты добавили, что жилой дом, по которому ударила молния, был разрушен. Поэтому спасатели призвали украинцев позаботиться об установлении на своих домах громоотводов.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал, что после попадания молнии в дом на Киевщине он сгорел практически дотла.

Также сообщалось, что в Одесской области молния попала в церковь, после чего там вспыхнул пожар.

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