В Винницкой области легковушка столкнулась с грузовиком: погибли девять человек, среди которых дети. Фото

На трассе возле села Бродецкое Винницкой области произошла страшная авария, которая унесла жизнь девятерых людей, включая несовершеннолетних. Автомобиль ВАЗ на скорости врезался в грузовик DAF, загруженный до отказа бревнами.

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Об этом сообщили на Telegram-канале Патрульной полиции. Столкновение произошло в 19:28.

Удар был такой силы, что прибывшие на место аварии, уже не смогли оказать никакой помощи. Водитель легковушки, а также восемь пассажиров погибли на месте.

"На участке, где случилось происшествие, работают следователи областного главка, полицейские отделения полиции № 2 Хмельницкого райотдела, криминалисты и спасатели", – указано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, во временно неподконтрольном Крыму российский военный Урал снес легковой автомобиль. Водитель автомобиля и его пассажирка погибли на месте.

А на Закарпатье водитель под алкоголем и наркотиками сбил на дороге многодетную мать с дочерью, а затем врезался в автомобиль, в котором находилась молодая семья с двухлетним ребенком. В результате женщина и малыш погибли.

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