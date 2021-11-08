В Винницкой области авто влетело в отбойник, погиб 7-летний мальчик

В воскресенье, 7 ноября, в Винницкой области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 7-летний ребенок. Еще один человек получил травмы.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Винницкой области, авария произошла на трассе М-12 возле села Каролина Немировской объединенной общины.

По предварительным данным, 28-летний водитель автомобиля BMW, не справившись с управлением, допустил съезд автомобиля на обочину и столкнулся с отбойником.

В результате аварии погиб 7-летний мальчик. Также получила травмы 45-летняя женщина.

Прибывшим на место трагедии спасателям пришлось деблокировать погибшего ребенка и пострадавшую женщину из автомобиля с помощью спецоборудования.

Видео дня

В пресс-службе полиции в Винницкой области уточнили, что 28-летний водитель и еще один 45-летний пассажир не пострадали. Правоохранители отметили, что у водителя взяли анализ крови для проведения экспертизы на состояние опьянения.

Следствием начато уголовное производство по ч.2 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего). За такое правонарушение предусмотрено наказание – до 8 лет лишения свободы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 3 ноября в Винницкой области автомобиль Ford сбил 13-летнего велосипедиста. В результате ребенок погиб на месте ДТП.