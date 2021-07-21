В Виннице толпа подростков избила парня из-за прически, задержанные виновники записали извинение. Видео

В скейт-парке Винницы толпа подростков набросилась на 18-летнего парня, который пришел покататься на доске. Причиной агрессии стала прическа парня.

Как сообщил Telegram-канал "Труха Харьков", подростки начали дразнить скейтера и предложили его подстричь. Тот оказался не из робкого десятка и дал отпор (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На записи слышно, как объект травли пытается выяснить, кто среди этих подростков старший. Ответа он не получил, но его пытались спровоцировать на драку. В результате парень "с не той прической" не выдержал и отмахнулся от обидчика, чем фактически дал сигнал толпе агрессивных подростков.

Его начали избивать руками и ногами, нанося удары по всему телу и голове, в результате он потерял сознание.

Жертву подростков госпитализировали с многочисленными травмами и ушибами, а трем участникам избиения грозит до четырех лет тюрьмы за хулиганство (одному из них 18 лет, двум - по 16).

Вероятно, именно страх перед уголовной ответственностью побудил хулиганов записать видеообращение, в котором они повинились, а пострадавшему пожелали скорейшего выздоровления.

Осторожно, видео 18+

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