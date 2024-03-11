В Виннице суд конфисковал квартиру пенсионерки, которая оправдывала российскую агрессию. Видео

Суд в Виннице заочно приговорил 80-летнюю пенсионерку Аллу Стадницкую к 4 годам заключения за оправдание российской агрессии в Украине. Квартиру женщины конфисковали – подобный случай произошел впервые.

Об этом говорится в сюжете ТСН. Отмечается, что женщина десятки лет работала учителем физики в одной из винницких школ и во время пандемии коронавируса уехала к детям в Россию, где и осталась.

Соседи рассказали, что Стадницкая всю жизнь любила Россию и диктатора Путина, но ненавидела все украинское. В соцсетях поддерживала пророссийские сообщения и призвала РФ прийти спасти "бандеровскую Украину".

Опираясь на доказательства, собранные следователями Винницкого областного управления СБУ, суд признал пенсионерку виновной в оправдывании российской агрессии и призывах к свержению государственной власти в Украине. Приговор вынесен заочно, поскольку женщина находится за пределами государства. Кроме 2-комнатной квартиры в Виннице, у нее конфисковали и другое имущество.

О "шоке" от этой новости предательница рассказала российским СМИ.

"Когда позвонили дочери, что произошла такая беда, то я не поверила этому. Потому что эта квартира заработана супругом, отслужившим в армии 26 лет верой и правдой", – заявила пенсионерка.

Как сообщал OBOZ.UA:

– СБУ выдвинула подозрение двум предателям, участвовавшим в боевых действиях против Украины. После российского полномасштабного вторжения, они добровольно присоединились к подразделениям Южного военного округа страны-агрессора.

– Также ДБР сообщил о подозрении в государственной измене и дезертирстве украинскому пограничнику с Черниговщины, который пошел на сотрудничество со страной-агрессором и приехал в Россию, чтобы принять участие в пропагандистских шоу.

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