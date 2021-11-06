В Виннице россиянин снял флаг Украины с ТРЦ: ему грозит до 5 лет тюрьмы

В Виннице 35-летний мужчина, гражданин России снял Государственный флаг Украины со здания торгового центра. Инцидент произошел по улице 600-летия.

Как передает пресс-служба МВД, соответствующее сообщение полиция получила утром в субботу 6 ноября. Мужчина, находившийся в нетрезвом состоянии, около пяти часов утра был возле ТРЦ в компании знакомых.

Он залез на здание и снял флаг. Это увидели охранники ТЦ, поэтому нарушитель бросился бежать, выбросив флаг в кусты, но был задержан и доставлен в отделение полиции.

Правоохранителям россиянин рассказал, что в Винницу приехал посетить родственников, а флаг с ТЦ снял из-за спора со знакомым.

Видео дня

Уголовное производство было возбуждено по ч. 1 ст. 296 УК Украины (хулиганство). Мужчине грозит наказание в виде штрафа от одной тысячи до двух тысяч не облагаемых минимумов доходов, до шести месяцев ареста или до пяти лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве парень отметил свой день рождения с флагами России и портретом Владимира Путина. Сторис, снятые на мероприятии опубликовала девушка из Луганска, которая сейчас проживает в Киеве.