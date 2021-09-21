В Виннице мужчина избил двух женщин из-за отказа в 'любви': суд арестовал его

В Виннице мужчина избил двух незнакомых женщин, которые ответили ему отказом на предложения интимного характера. Суд отправил его под ночной домашний арест.

Мера пресечения будет действовать с 21:00 до 7:00 на протяжение 60 дней. Об этом сообщается на сайте Винницкого городского суда Винницкой области.

По данным следствия, мужчина увидел возле больниц двух незнакомых женщин, которые спрятались в беседке, чтобы переждать дождь. Он подошел к ним и начал разговор на разные темы.

В какой-то момент он начал громко произносить брутальные слова и проявлять интимный интерес к женщинам. Одна из них ответила отказом, на что подозреваемый начал избивать ее кулаком. Подруга потерпевшей попыталась помочь и схватила бутылку, замахнувшись на мужчину, но тот выхвати ее из рук и ударил подругу по голове, а затем продолжил избивать первую пострадавшую.

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На помощь женщинам пришли прохожие.

Полиция ведет расследование по части 3 статьи 296 (хулиганство, совершенное ранее судимым за это же преступление лицом) Уголовного кодекса Украины, по которой подозреваемому грозит лишение свободы до пяти лет.

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