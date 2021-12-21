Были проблемы с газовым котлом? В Виннице обнаружили мертвым 27-летнего парня: мама раскрыла детали

В Виннице скончался 27-летний Илья Дубовой. Причиной трагедии якобы могла стать неисправная система вытяжной вентиляции в квартире. Однако мама парня заверила, что никаких проблем с газовым оборудованием там не было и никаких документов от газовых служб они не получали.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

12 декабря Илья перестал отвечать на звонки родных. Его мама забила тревогу, ведь точно знала, что сын дома, но дозвониться до него не могла. Опасения женщины оказались не напрасными: вскоре Илью обнаружили в квартире, лежа на полу. А на кровати также без сознания лежала Анна.

Спасти парня так и не удалось. А девушку успели доставить в больницу, сейчас ее жизни ничего не угрожает.

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Друзья и родные потрясены произошедшим. "Молодой и перспективный парень. У него было большое будущее. И такая смерть..." – говорит одна из его знакомых.

В ОСББ дома, в котором жил Илья, комментировать ситуацию не захотели. Однако глава Ассоциации ОСББ Винниччины Эльвира Мриасова на своей странице в Facebook сообщила, что погибший парень жил с ней по соседству и заверила, что якобы несколько месяцев назад в этом доме проводил проверку "Винницагаз". По ее словам, компания обошла каждую квартиру.

"Но, к сожалению, после проверок люди возвращаются на круги своя и не прислушиваются к советам и запретам. В квартире установлен дымоходный котел и кухонная вытяжка была выведена в природное отверстие", – написала Мриасова.

В полиции Винницкой области также озвучили предварительную версию трагедии – Илья мог отравиться угарным газом из-за неисправного газового котла. "А более точные причины будет устанавливать специальная комиссия и экспертиза", – добавила спикер правоохранителей Ирина Добровольская.

OBOZREVATEL также связался с мамой Ильи – Лианой Дубовой. Она рассказала, как все происходило накануне трагедии.

"Сын приехал на день рождение отца. За день до гибели он был у нас, поздравлял его. Две ночи он ночевал в своей квартире, все было хорошо. Около 14 часов в воскресенье он еще переписывался с младшим братом, они закончили переписку в 14:02. Его девушка говорит, что Илья пошел в ванную, а она мыла посуду. Примерно в 13:40 она почувствовала себя нехорошо и прилегла.

Я с 15:00 до 16:30 набирала номер сына, но никто не отвечал. Тогда я собралась и поехала к нему. Двери никто не открыл, а своим ключом открыть замок у меня не получилось. Тогда я позвонила другу Ильи, он приехал и мы вместе вызвали спасателей", – говорит мама Ильи.

Лиана сама работает в реанимации, поэтому увидев сына на полу, она поняла, что нужно срочно проводить реанимационные действия. Она вспоминает, что в тот момент у нее не было слез, она выполняла свою работу, спасала собственного сына. Как и перед этим спасала много других жизней.

Проводить реанимацию помогали сотрудники ГСЧС, они очень профессионально выполняли совою работу. Позже приехали медики. Но, к сожалению, все их усилия не дали результата. Мама говорит, что эта прямая изолиния на мониторе дефибриллятора будет стоять у нее перед глазами всю жизнь. Она надеялась, что случится чудо, но его не произошло.

Девушка Ильи Аня выжила. Возможно, благодаря тому, что парень укрыл ее пальто, а может быть потому, что мама успела приехать вовремя. На похоронах Аня подошла к родителям Ильи и им стало даже немного легче. "Мы очень рады, что она осталась жива. Пусть она живет теперь за них двоих", – говорит мама Ильи.

По словам Лианы, сын жил в этой квартире 2,5 года. "Очень больно было прочитать однажды ночью статью, где от имени представителя ОСББ было написано, что в этой квартире якобы были какие-то проблемы с газовым оборудование. Но это новый дом, до этого там семь лет жила другая семья. В квартире ничего не менялось, ни котел, ни трубы, ни счетчики – все на месте. Никаких проблем не было. Где тогда столько лет были вы, газовые службы? Как может давать оценку представитель ОСББ, которая не является специалистом?" – говорит мама Ильи.

Женщина постоянно задает вопрос: как можно было так жестоко, не подумав о чувствах родителей, давать оценку ситуации не специалисту в этой сфере? Но родители никого не обвиняют, они пытаются жить со своей бедой, переживая такую огромную утрату.

Лиана также попросила поблагодарить спасателей, которые вместе с ней пытались спасти ее сына. "Они делали свою работу очень слаженно и профессионально. До приезда скорой, которая ехала долго, они по очереди качали Илью, уставали, сменяли друг друга. Хоть они и не смогли спасти сына, но я знаю, что в другой раз они обязательно спасут чьего-то ребенка", – говорит женщина.

В последнее время Илья работал в Киеве, а в Винницу приезжал только на некоторое время. В столице парень занимался строительными материалами.

"Он был очень веселый и компанейский парень, у него было много друзей. Он увлекался автомобилями. Нам будет очень его не хватать", – говорит знакомая парня.

"Феерично шутить и подкалывать, не сдерживать эмоций и говорить, как есть напрямую, и ни в коем случае не задевать человеческое достоинство при этом – это дар. Сегодня я поняла откуда этот характер. От родителей, от друзей и родных, от близких Илье людей. Сегодня я имела удовольствие познакомиться и пообщаться с мамой и папой, с его девушкой, друзьями родителей и Ильи. Я должна была встретить всех этих прекрасных людей, услышать их истории, ощутить близость душ … должна была встретить на свадьбе Ильи, как минимум. Но!!! Мы встретились на похоронах. На похоронах, в которые не хотел верить ни один из присутствующих", – написала знакомая Ильи Татьяна Соснина.

Своей семьи Илья так и не завел. В комментариях друзьям он отшучивался: "Буду держать оборону до последнего". Из родных у него остались родители и младший брат Ростислав.

В полиции открыли криминальное производство по ст. 115 УК Украины с пометкой "несчастный случай".

К сожалению, подобная трагическая история случается в Украине не первый раз. Так, в январе 2019 года во Львове от отравления угарным газом погибла молодая пара – Настя Ковальчук и Андрей Рассказчиков. В квартире, которую они сняли на рождественские праздники, было неправильно установлено газовое оборудование.

В то же время, тоже во Львове, от угарного газа умерла художница Оксана Бондарук. Она купала собаку в ванной, где была установлена газовая колонка. В это время на кухне супруг включил вытяжку. Возможно, это создало обратную тягу и продукты сгорания стало затягивать в ванную.