В Венгрии на барже "Артемсоль" обнаружили контрабандные сигареты на миллионы долларов
Венгерские правоохранители задержали партию контрабандных сигарет украинского производства. Их пытались провезти через границу под видом упаковок с солью.
Как рассказал источник OBOZREVATEL, баржа с грузом предприятия "Артемсоль" направлялась из Измаила в Будапешт. На венгерском причале Чепель его должны были переложить в автотранспорт и дальше переправить в Польшу.
Однако из-за поломки крана баржу отправили в город Пакш. Там во время разгрузки повредился один из контейнеров, и оттуда посыпались сигареты. Полная проверка показала, что под соль была замаскирована рекордная для Венгрии партия сигарет. Стоимость груза на черном рынке составляет около трех миллионов долларов.
Отмечается, что получатель контрабанды – польская компания с украинскими владельцами. По словам источников, среди учредителей фирмы – один из бывших заместителей министра инфраструктуры.
Во время проверки компании "Украинское Дунайское пароходство", офис которой находится в Измаиле, обнаружили еще три партии сигарет. Правоохранители проводят расследование.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Одесской области в морском торговом порту "Южный" пограничники обнаружили 50 брикетов кокаина, весом более 60 кг.