В Венгрии на барже 'Артемсоль' обнаружили контрабандные сигареты на миллионы долларов

Венгерские правоохранители задержали партию контрабандных сигарет украинского производства. Их пытались провезти через границу под видом упаковок с солью.

Как рассказал источник OBOZREVATEL, баржа с грузом предприятия "Артемсоль" направлялась из Измаила в Будапешт. На венгерском причале Чепель его должны были переложить в автотранспорт и дальше переправить в Польшу.

Однако из-за поломки крана баржу отправили в город Пакш. Там во время разгрузки повредился один из контейнеров, и оттуда посыпались сигареты. Полная проверка показала, что под соль была замаскирована рекордная для Венгрии партия сигарет. Стоимость груза на черном рынке составляет около трех миллионов долларов.

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Отмечается, что получатель контрабанды – польская компания с украинскими владельцами. По словам источников, среди учредителей фирмы – один из бывших заместителей министра инфраструктуры.

Во время проверки компании "Украинское Дунайское пароходство", офис которой находится в Измаиле, обнаружили еще три партии сигарет. Правоохранители проводят расследование.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одесской области в морском торговом порту "Южный" пограничники обнаружили 50 брикетов кокаина, весом более 60 кг.