В Венгрии микроавтобус с украинцами врезался в фуру: пятеро погибших. Фото с места ДТП

Недалеко от города Абонь в центральной части Венгрии произошло масштабное смертельное ДТП с микроавтобусом и грузовиком. В результате погибли пять человек, в том числе – украинцы.

Авария случилась в пятницу, 24 сентября, в 16:40 на 89-м километре скоростной автострады М4 в направлении Будапешт – Солнок. Об этом пишет портал mukachevo.net.

По предварительным данным, именно микроавтобус допустил столкновение с фурой. На фото с места инцидента видно, что машина врезалась в заднюю часть грузовика.

Удар был такой силы, что микроавтобус фактически превратился в груду металла. Вероятнее всего, столкновение случилось на большой скорости.

Видео дня

В микроавтобусе ехало всего пять человек. Все они погибли на месте дорожно-транспортного происшествия.

В местных СМИ сообщили, что жертвами ДТП стали трое граждан Венгрии, один гражданин Украины и еще один человек с двойным венгерско-украинским гражданством. Украинцы, предварительно, проживали на Закарпатье.

В то же время мужчина, который находился за рулем грузовика, практически не пострадал.

Он рассказал, что на дороге впереди него остановилось движение и он также затормозил.

"Я стоял буквально минуту, когда почувствовал сильный удар сзади", – рассказал выживший в аварии водитель грузовика Даниэль.

По словам мужчины, он немедленно вышел из кабины, чтобы узнать, что произошло, но помочь водителю и пассажирам микроавтобуса ничем не смог.

Точные причины и обстоятельства того, что произошло на автостраде М4, предстоит выяснить правоохранительным органам.

Как ранее писал OBOZREVATEL, 23 сентября двое украинцев погибли в ДТП в Италии. На автостраде между Сан-Джорджо-ди-Ногаро и Латизаной в направлении Венеции столкнулись грузовик-рефрижератор и микроавтобус. Погибшие граждане Украины (63 и 37 лет) были пассажирами последнего.