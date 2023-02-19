В Варшаве водитель такси изнасиловал украинку: его взяли под стражу

В Варшаве (Польша) водитель такси подозревается в изнасиловании гражданки Украины, которая возвращалась домой после вечеринки. В ночь на 13 февраля девушка вызвала авто через сервис Bolt из гостиницы в центре столицы, а через некоторое время подала заявление в полицию.

Видео дня

Как сообщает TVN24, прокуратура Польши открыло уголовное дело в отношении водителя такси – гражданина Туркменистана. Он подозревается в том, что удерживал украинку против ее воли, а затем вынудил ее к половому акту.

Как рассказала спикер Окружной прокуратуры в Варшаве Александра Скшиняж, подозреваемому предъявлены обвинения, он взят под стражу на три месяца.

Известно, что украинка была на вечеринке с подругой, а затем вызвала такси через приложение Bolt.

В компании Bolt заверили, что подозреваемый водитель прошел "полную, усиленную проверку", в том числе относительно наличия судимости и розыска международными правоохранительными органами, но отмечается, что даже такой контроль не всегда может быть гарантией безопасности.

В Bolt заявили, что нетерпимы к насилию, поэтому предоставляют полиции все возможные данные и заблокировали доступ подозреваемого к платформе.

"Безопасность является приоритетом для Bolt, но такие инциденты все же случаются в сфере такси, и поэтому мы выступаем за ужесточение регламента и требований к проверке для каждого водителя применимо ко всем платформам такси", – сказала представительница компании Мартына Курковска.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе в польском Люблине группа мужчин напала на семью украинцев. Преступники избили женщину, ее сына-подростка и взрослую беременную дочь. По словам пострадавших, нападавшим, очевидно, не пришлась по нраву украинская речь.