В Варшаве поляк с ножом набросился на украинца в трамвае: очевидцы укротили нападающего

В столице Польши произошел опасный инцидент с участием ножа в общественном транспорте. Во время конфликта в трамвае один из мужчин пытался напасть на гражданина Украины.

Благодаря быстрой реакции пассажиров и полиции трагедии удалось избежать. Об этом сообщает fakt.

Инцидент произошел в понедельник, 16 марта, около 18:00 в Варшаве. Конфликт возник в трамвае №22, который двигался по улице Аллеи Ерозолимские, недалеко от остановки Круча 05.

По информации журналистов, в ссоре участвовали 27-летний гражданин Польши и украинец. В определенный момент поляк достал нож и начал угрожать оппоненту, вероятно, пытаясь нанести удар.

Эскалацию удалось предотвратить благодаря другим пассажирам трамвая. Очевидцы оперативно отреагировали на агрессивное поведение мужчины – они вмешались в конфликт, обезвредили нападающего и фактически удерживали его до прибытия правоохранителей.

Вскоре на место происшествия прибыл полицейский патруль, который случайно находился рядом. Правоохранители задержали 27-летнего мужчину и изъяли у него нож.

Как сообщил представитель районного управления полиции Якуб Пациняк, сейчас идет расследование обстоятельств инцидента. Нападающего доставили в отделение полиции для проведения допроса.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал и не нуждался в госпитализации.

Правоохранители также выясняют, имел ли задержанный ранее проблемы с законом, а также причины конфликта, который привел к нападению в общественном транспорте.

Как сообщал OBOZ.UA, в марте 2025 года водителя пражского трамвая, который в конце февраля накричал на пару старшего возраста и ударил украинца на глазах у его маленького внука, уволили. Этот человек, по данным СМИ, связан с правыми националистическими организациями из чешского города Хомутова, откуда он несколько лет назад перебрался в Прагу.

