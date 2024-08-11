В Ужгороде произошел масштабный пожар на складах: первые кадры

В Ужгороде загорелся масштабный пожар на складах. Предварительно, инцидент произошел на предприятии "Ужгородский Турбогаз".

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В результате возгорания в небо поднялся черный столб дыма. Соответствующие видео публикуют в Telegram местные СМИ.

Причина пожара устанавливается. Спасатели работают на месте происшествия. Также туда прибыли машины скорой помощи.

Как пишут местные каналы, едким дымом затянуло практически весь город, качество воздуха ухудшилось. Жителей призвали плотно закрывать окна.

Напомним, 10 августа в Днепровском районе Киева произошел пожар на 21 этаже многоэтажного жилого дома. Огонь охватил площадь 30 кв. м. Пожар оперативно ликвидировали, жертв и пострадавших нет.

Также в Оболонском районе Киева произошел пожар в многоэтажном жилом доме. Во время тушения огня спасатели вывели на свежий воздух трех человек.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Под Херсоном из-за очередного российского обстрела вспыхнул масштабный пожар. Из-за сильного ветра дым затянул почти весь областной центр.

– Ночью 6 августа оккупанты пытались нанести удары "Шахедами" по Очаковской и Коблевской громад Николаевской области. Попаданий не допущено, но из-за падения обломков вспыхнуло несколько пожаров и получила повреждение база отдыха.

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