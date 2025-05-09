На Днепропетровщине на трассе Кривой Рог – Днепр днем в пятницу, 9 мая, авто Renault Scenic, в котором ехала многодетная семья с младенцем, слетело с дороги и несколько раз перевернулось. Вследствие ДТП мать троих детей погибла на месте, ее муж и дети госпитализированы в больницу.

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Как сообщили в полиции Днепропетровщины, жуткая авария произошла около 12:50 в районе поворота на село Высокое. Водитель 1990 года рождения ехал со стороны Днепра в направлении Кривого Рога.

Мужчина не справился с управлением, из-за чего авто слетело с дороги и перевернулось.

Пассажирка 1989 года рождения погибла на месте. Пострадали трое детей - мальчики 14 и 10 лет, а также четырехмесячный младенец.

Местное издание "Свои. Кривой Рог" сообщает, что водитель, отец детей является военным, который воевал на Харьковщине.

Вне службы он возвращался с семьей из Днепра в Кривой Рог, где они оформляли документ о многодетности.

По дороге авто вылетело на обочину и несколько раз перевернулось.

В полиции заявили, что следователи открыли дело по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта).

По данным Патрульной полиции, за первые три месяца 2025 года на дорогах на подконтрольной территории Украины произошло 4 825 аварий с погибшими или травмированными (за аналогичный период 2024-го – 4 528).

В результате этих ДТП погибли 611 человек (за тот же период 2024-го – 595), еще 5 929 человек получили травмы (за тот же период 2024-го – 5 740).

Как сообщал OBOZ.UA, 8 мая в Фастовском районе Киевской области столкнулись легковушки Opel и Skoda Octavia. Вследствие аварии в одном из авто зажало пожилую женщину. Ее деблокировали спасатели.

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