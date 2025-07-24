В устье Дуная произошел взрыв на украинском судне, есть погибшие: подробности инцидента

В Одесской области в устье Дуная в четверг, 23 июля, подорвалось судно-земснаряд во время выполнения плановых работ. В результате взрыва погибли трое работников "Администрации морских портов Украины".

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О трагедии сообщила пресс-служба ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) в Facebook. "Вчера, 23 июля, поздно вечером произошло чрезвычайное происшествие с судном-земснарядом, принадлежащим филиалу "Дельта-лоцман"", – говорится в сообщении.

Детали трагедии

Судно находилось на устье "Быстрое" для проведения плановых работ с 11-ю членами экипажа, информировали в ведомстве.

В результате взрыва погибли трое работников АМПУ.

Другие члены экипажа находятся в больнице, им оказывается вся необходимая медпомощь.

На месте работают соответствующие службы. Детали ЧП уточняются, о результатах обещают сообщить дополнительно.

В "Администрации морских портов Украины" выразили соболезнования родным и близким погибших и пообещали обеспечить всю необходимую поддержку им и пострадавшим.

Морской подходной канал устье "Быстрое" временно закрыт для движения судов.

Проход судов в/из морских портов Дунайского региона сейчас осуществляется по Сулинскому каналу, информировали в АМПУ.

Что предшествовало

16 июля на побережье Черного моря в селе Коблево Николаевской области взорвалась мина. Предварительно, детонацию вызвало дикое животное.

В июне в Белгород-Днестровском районе Одесской области два человека подорвались во время купания в море. Оба мужчины погибли на месте.

В мае в Голосеевском районе Киева во время ремонта на территории детского сада обнаружили мину. Чтобы изъять ее, на место вызвали саперов.

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