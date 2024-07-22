В 'Укрэнерго' не комментируют тему коррупции в компании – СМИ

Руководство НЭК "Укрэнерго" не предоставило комментариев по поводу коррупционного скандала в компании, связанного с вероятным присвоением средств при закупке бронежилетов.

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Об этом пишет "Гордон" со ссылкой на статью издания "Фокус" под названием "Влияют ли коррупционные скандалы на эффективность работы менеджмента "Укрэнерго"?"

"Фокус" направлял информационный запрос в НЭК "Укрэнерго" с просьбой прокомментировать это уголовное производство. Однако ответ, который мы получили от государственного учреждения, больше похож на отписку. По мнению начальника департамента коммуникаций и международного сотрудничества "Укрэнерго", "отсутствуют правовые основания для предоставления запрашиваемой информации". Также перечислены случаи, когда на запрос компания должна ответить, в частности, "когда информация представляет общественный интерес". Однако, как известно из ответа, в правлении "Укрэнерго" считают, что уголовное производство по закупкам бронежилетов не представляет общественного интереса", – говорится в публикации.

Служба безопасности Украины сообщила 26 июня, что совместно с Национальным антикоррупционным бюро Украины по материалам Государственной аудиторской службы разоблачили на коррупции бывшего высокопоставленного чиновника ЧАО "НЕК "Укрэнерго". По данным следствия, у этой фирмы экс-чиновник "Укрэнерго" купил за государственные деньги средства соответствующего снаряжения по вдвое завышенной цене. Это привело к бюджетному ущербу на сумму более 10 млн грн.

4 июля Высший антикоррупционный суд арестовал начальника департамента безопасности "Укрэнерго" по подозрению в растрате государственных средств при закупке бронежилетов, отмечает "Фокус". ВАКС обязал НАБУ открыть уголовное производство с целью проверки возможных незаконных действий, председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий по делу проходит как свидетель, это следует из постановления ВАКС от 3 июля.

Автор статьи Дарья Денисова решила исследовать, как коррупционные скандалы влияют на работу менеджмента "Укрэнерго". В материале она отмечает, что по результатам аудита ГАСУ за 2019–2023 годы в "Укрэнерго" было обнаружено нарушений на сумму 68 млрд грн. Среди этих нарушений: закупка бронежилетов по завышенной цене, невыполнение условий договоров с участниками рынка, из-за чего "Укрэнерго" уплатила штрафов на 285 млн грн, а также несвоевременное подписание актов с "Гарпком", что привело к нарушениям на 11,7 млрд грн.

В статье также говорится, что весной 2022 года "Укрэнерго" приобрела бронежилеты на сумму более 20 млн грн по цене 16,5 тыс. грн за штуку, что вдвое дороже цены поставщика – 7,7 тыс. грн за штуку. Издание цитирует экс-нардепа Борислава Березу, который отмечал, что задержанный начальник департамента безопасности "Укрэнерго" Сергей Тоцкий, ответственный за это соглашение, является сыном генерала Владимира Тоцкого, бывшего заместителя СБУ времен беглого экс-президента Виктора Януковича и организатора штурма Майдана. Также Береза пишет, что Тоцкий мог лоббировать интересы братьев Андрея и Сергея Клюевых. Андрей Клюев – экс-глава Администрации Президента Украины времен Януковича, бывший первый вице-премьер-министр и народный депутат трех созывов Верховной Рады, его младший брат Сергей – нардеп четырех созывов, был формальным владельцем резиденции "Межигорье" во времена Януковича.

В статье также упоминают о том, что жена Кудрицкого Александра Ястремская приобрела земельный участок в Киеве за $14 тыс., при рыночной стоимости $75 тыс. На этом участке расположен незарегистрированный дом стоимостью $300–400 тыс.

"Не стоит отрицать, что многие коррупционные дела действительно влияют на эффективность работы "Укрэнерго". И если главный энергетик страны не хочет давать предметные ответы нашему изданию, он может сделать это публично во время эфира телемарафона. В том случае, если глава "Укрэнерго" все же решит дать ответы нам, "Фокус" добавит их к этому материалу", – делает заключение автор.